Que la professió de periodista és una de les més arriscades del món és una cosa sabuda, però a això caldria afegir que exercir-la a Mèxic inclou l'acceptació pràctica una sentència de mort de l'execució de la qual només se'n desconeix la data. N'hi haurà prou amb dir que des del 2000 van ser assassinats 145 periodistes, als quals cal sumar-ne cinc més des de començament d'aquest mateix any. A Lydia Cacho no van arribar a matar-la, però quan el 2005 va publicar el seu llibre “Els dimonis de l'Edèn”, en què revelava l'existència d'una xarxa internacional de pedofília i explotació sexual de nens entre els quatre i els catorze anys, en què figurava com a principal protagonista l'empresari Jean Succar Kuri, va ser segrestada per un comando policial, torturada i amenaçada. Va haver de fugir de Mèxic i sol·licitar empara a Espanya, on ara mateix viu.

Lydia explica que la seva segona obra "Memòria d'una infàmia" va néixer en detectar "el dolor i la por dels nens davant l'opressió violenta dels adults" i així va poder fer "un retrat de la batalla de les dones contra el masclisme criminal que les castiga per dir la veritat i per aixecar-se contra la injustícia” cosa que el va portar a la conclusió que “l'únic camí que cal seguir és el de la responsabilitat”. Un cop aparegut el llibre la pròpia Lydia, amb José Martret, el van adaptar al llenguatge teatral i d'aquí va sortir “La infamia”, un muntatge escènic que ha recorregut diversos punts d'Espanya (excepte Toledo, on la funció va ser cancel·lada per l'equip de govern municipal) i que estarà al Teatre Borràs del 15 al 26 de novembre amb interpretació de Marina Salas la primera setmana i Marta Nieto la segona; guanyadores totes dues, per cert ex aequo, del premi Max a la millor interpretació femenina en teatre.

A “La infamia” no hi ha ficció ja que es tracta una funció de teatre documental en què es posen en joc de forma conjunta dues narratives: l'estrictament teatral i la cinematogràfica, amb una posada en escena immersiva en què col·labora l'operadora de càmera Alicia Aguirre. Gràcies a això, l'espectador s'aproxima a la peripècia viscuda per Lydia Cacho en la seva lluita contra la corrupció institucional generalitzada a Mèxic i fa que es plantegin reflexions sobre la justícia, els drets humans, l'activisme i la llibertat de premsa. I també el que ha vingut a anomenar-se el “neomachisme”, una reacció perceptible en certs nuclis de gent jove amb conviccions profundes sobre la mor i la igualtat, però que són antifeministes i consumidors de pornografia”. I és, sobretot, una denúncia de la impunitat d'aquest tipus de situacions delictives que a Mèxic pot ser superior al 80% però a Espanya cal xifrar-ho en un també perillós 30%, cosa que demostra que malauradament “arreu couen faves” .

“Em van expulsar del meu país -conclou dient Cacho que viu actualment exiliada a Espanya- per dir la veritat, però ningú no pot expulsar-me de la meva feina com a periodista”.