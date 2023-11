La meva memòria em juga trastades i ara mateix no recordo el títol de certa pel·lícula, crec que nord-americana, en què es plantejava el cas d'un home que, en un moment determinat de la seva vida, percep al cos els símptomes propis d'un embaràs . Una hipòtesi que, plantejada algunes dècades enrere, resultava gairebé de ciència ficció i que no admetia més que un tractament molt proper a la sàtira oa l'humorisme. Però els esquemes mentals han canviat molt en aquests darrers temps i paral·lelament han avançat els tractaments de situacions que han trobat la seva pròpia denominació: disfòria de gènere. És a dir, la inadequació en una mateixa persona entre el sexe físic o genital i el sexe mental. Cosa que no és una broma, sinó que pot suposar un veritable drama per a persones que se senten diferents del que aparenta el seu aspecte físic.

El tema va suscitar l'atenció del dramaturg mallorquí Pau Coya i el va portar a escriure el monòleg Cacallet de mar o el peix invisible amb la pretensió d'anar més enllà de la problemàtica de l'embaràs adolescent no desitjat i de la visibilització de la no cisheteronormativitat . És la història d'un noi que menstrua, sí. Però també es tracta del viatge d'algú que s'enamora, que dubta, que la caga, que rep notícies inesperades i que ha de prendre decisions. Algú que es replanteja les coses i se les qüestiona. També és una celebració dels cossos. De tots els cossos. I un gran fuck you per a tots aquells que encara insisteixen a negar la diversitat”.

Després d'estrenar-se a l'illa arriba ara a la Sala Flyhard de Barcelona, un dels espais escènics de proximitat repartits per la geografia urbana de la ciutat, en aquest cas a la zona de Sants. Un cenacle per a menys de cinquanta persones que poden viure cada proposta escènica de forma directa, gairebé en contacte físic amb els intèrprets en una cerimònia que convida a la complicitat. Ho ha entès molt bé Rebeca del Fresno en dirigir Marc Torres, protagonista i únic intèrpret d'aquest monòleg, que es lliura a la seva tasca amb entusiasme, energia i ímpetu juvenil. Perquè omplir setanta-cinc minuts en absoluta solitud i en un espai tan parvo com aquest requereix disposar de qualitats singulars. És cert que l'autor facilita aquest afany amb la creació d'alguns diàlegs imaginaris entre l'actor i terceres persones amb què comunica per mòbil, eina que contribueix a dinamitzar l'acció i que en aquest muntatge compta amb el subratllador del text oral amb el seu expressió escrita en pantalla sobre les parets translúcides de l'escenografia (l'únic element d'ambientació de la qual és, per cert, una tassa de sanitari).

Torres “diu” correctament i intel·ligiblement el text, posant l'accent adequat a cada moment i agilitza l'acció movent-se pel parvo espai fins al punt que arribar a fer uns passos de balls que desdramatitzen el que podria haver adquirit altrament una expressió molt més tensa. Recursos legítims que conviden a assumir la situació amb normalitat i, fins a cert punt, amb optimisme esperançador.