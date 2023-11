Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

Dimarts, 14 de novembre, a les 19 hores, el Centre d'Art Tecla Sala de L'Hospitalet acollirà la inauguració de la 21a edició del festival de videocreació LOOP Barcelona. L’inici d’aquesta edició comptarà amb la presentació de l’obra Anòxia. Un preludi constant, de l’artista visual Fito Conesa.

Conesa va ser el guanyador de la 9a edició del Premi de Videocreació, una coproducció dels Centres Territorials del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya, Centre d’Arts Santa Mònica, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i LOOP Barcelona.

Anòxia és una peça audiovisual que tracta sobre la degeneració de l’ecosistema, alhora que parla d’un ecocidi imminent del mar Mediterrani. Es tracta d’una òpera que, de manera esglaonada, relata algunes de les problemàtiques més evidents a les quals s’ha vist sotmès. És un cant visual que narra les foscors que vindran, però sense aturar-se en la fatalitat com a única melodia possible. Aquesta obra es podrà veure a l’Espai 2 del Centre d’Art Tecla Sala fins al 10 de desembre.

L’acte d’inauguració també comptarà amb la performance Naumàquia coral a càrrec de la cantant Claudia Schneider i de Fito Conesa, que interpretaran alguns fragments i variacions de la banda sonora d’aquesta obra.

Posteriorment, en el marc de l’obertura del festival LOOP Barcelona, la DJ La Niña Jacarandá presentarà la seva proposta sonora Sexpiritual.

Com una de les activitats associades, dimecres, 15 de novembre, a les 18 hores, tindrà lloc un debat amb la participació de l’artista Fito Conesa, que parlarà sobre el procés de creació, la recerca i la producció d’Ànoxia. Aquesta és una activitat gratuïta adreçada a tots els públics que s’emmarca dins el cicle “La Bobina”, un espai per visionar art i pedagogia.