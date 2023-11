Andy & Lucas / @EP

El duo gadità Andy i Lucas ha anunciat aquest dimarts que es pren un període de descans després de més de 20 anys compartint trajectòria al món de la música després que a un dels seus integrants, Lucas González, li diagnostiquessin una cardiopatia que l'obliga a frenar el ritme a la seva carrera professional per prescripció mèdica.

El cantant ha explicat que va començar a notar uns marejos que van derivar en una tensió "bastant alta". "Això em va derivar al cardiòleg i tinc una petita vàlvula", ha relatat en una entrevista a 'El hormiguero' d'Antena 3, en què ha assenyalat que "el millor és baixar una mica el ritme" de treball per cuidar la seva salut. Això sí, ha anunciat que aquesta separació comptarà amb una “gira de comiat” en homenatge als seus seguidors.

Pel que fa a si serà una separació definitiva del duet musical, Andy ha respost que no se separaran sinó que "prendran un descans" perquè la salut és la prioritat en aquests moments.

A l'abril, els gaditans van presentar el disc '20 anys en més de 20 cançons', en què recullen els seus grans èxits al llarg de la seva carrera musical que va començar el 2003 amb el seu primer disc 'Andy & Lucas', quan també van recórrer tota la geografia espanyola. Fins i tot va ser el primer grup espanyol a cantar a la seu de Nacions Unides.

Andy i Lucas es van conèixer a l'institut i les seves cançons els van alçar directament a la fama amb temes tan icònics com 'Son de amores', que va aconseguir el número u a la llista Hot Latin Tracks. Aquest àlbum, que combinava diferents estils com pop, flamenc, rumba i música disc, va vendre més de 500.000 còpies i els va atorgar vuit discos de platí.

Aquest mateix any van obtenir el premi Ondas a Artista Revelación i el Premi Amic al Millor Grup Revelació. Per promocionar l'èxit de l'àlbum, van llançar dos senzills: 'Tant la volia' i 'I a la teva finestra'.

L'any 2004 van publicar un segon àlbum amb tretze cançons, 'Des del meu barri', gràcies al qual van guanyar 3 discos de platí i una nominació al premi Grammy Llatí al Millor Àlbum Pop per un Duo.

En els anys següents van editar quatre discos més i el 2014, per commemorar els 10 anys junts com a grup, van llançar 'Más de 10', on van rememorar els seus èxits i van llançar cançons inèdites com 'Silenci'.

El 2017, Andy i Lucas celebra el quinzè aniversari del seu primer àlbum, el que els va alçar a la fama, amb 'Llibre d'Andy i Lucas' on recullen les vivències més destacades i interessants de la seva trajectòria a la música.

Va ser l'any 2020 quan el grup gadità va decidir fer un pas al món audiovisual amb l'estrena d''El documental', que repassa la trajectòria dels artistes des de l'anonimat fins a assolir la fama nacional i internacional.