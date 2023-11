Les dades que apareixen periòdicament als mitjans de comunicació ens revelen el creixent desaferrament de la societat actual -sobretot l'espanyola- per la lectura de llibres, atrapats com estem amb els ordinadors i els mòbils. I això quan no emergeix a la superfície la mateixa ignorància de l'ingent i apassionant patrimoni literari a la nostra llengua. A sobre, fins i tot aquells que posseeixen algun tipus d'informació temen enfrontar-se a qualsevol text clàssic pensant que ha de ser forçosament avorrit, opinió certament errònia com demostren Marcel Tomàs i Susana Lloret amb “Un tal Quixot”, un text dramàtic que Cascai Teatre presenta a el teatre Poliorama i que, a base de diàlegs i de nombrosos i enginyosos recursos escènics tracta d'introduir interessar els espectadors a la segona obra més llegida després de la Bíblia i la més famosa de la literatura en castellà, així com a la vida assenyada del seu autor.

Marcel Tomàs és coautor amb Susana Lloret, i el protagonista d'aquest diàleg on porta el fil conductor de l'acció dramàtica. Però no està sol, perquè de sobte apareix un segon personatge, aquest inesperat, quan es produeix una apagada de llums. És una inoportuna avaria elèctrica? Això sembla, però no hi ha tal perquè al teatre gairebé mai no és real el que aparenta ser-ho. En realitat, l'interfecte, que parla amb un fort accent gallec i que es presenta com l'electricista que ha de reparar el desgavell, s'incorpora ràpidament i plenament a l'espectacle ja que tot això no ha estat sinó un estratagema que pretén posar el contrapunt humà al personatge principal: davant del savi que vol explicar la vida i l'obra de Cervantes, l'individu elemental, poc il·lustrat, però posseïdor d'una ancestral saviesa popular, que assisteix a aquesta pedagogia posant el punt còmic i dóna peu perquè el primer desenvolupi la seva funció pedagògica.

Amb aquests vímets resulta que el “Un tal Quixot” és, en realitat, un divertit joc escènic però, alhora, una lliçó de literatura que es desenvolupa amb la plena complicitat dels espectadors, convidats a completar o arrodonir certes frases, llançar alguns objectes -¡lleuians!- a l'escenari, pujar-se ell, disfressar-se i interpretar certs rols secundaris, tot això enmig de la gatzara, les rialles i la complaença de la resta pública que ha estat assegut a les seves butaques.

Una dada més: el text d'aquesta funció fa servir tant el català com el castellà. La primera llengua, pel cavaller protagonista, excepte quan evoca els fragments del Quixot seleccionats que diu en el seu idioma original, com cal suposar; mentre que la segona és aquella en què s'expressa el presumpte electricista, l'accent gallec del qual no òbvia que s'acabi descobrint que és… de Barcelona! Una ciutat on conviuen harmònicament els dos idiomes en la immensa majoria dels seus habitants i que vol continuar sent, com la va definir Cervantes, “arxiu de la cortesia, pàtria dels valents, hospital dels pobres i en lloc i en bellesa, única”.