Foto: Big C

Big C , el centre més gran dedicat a l'entreteniment digital i els videojocs del sud d'Europa, acollirà el proper 18 de novembre la 15a final nacional de Gold Battle . Es tracta d'una de les competicions més famoses del panorama freestyle i per on han passat algunes de les estrelles més reconegudes.

En el seu afany per continuar renovant-se i impulsar el sector de l'entreteniment a la ciutat comtal, el Big C convertirà Barcelona a la zona zero del freestyle . Aquest any, el certamen es presenta més emocionant que mai, ja que fins a 16 freestylers lluitaran per guanyar-se un lloc a la final internacional.

L´acte, organitzat en col·laboració amb Urban Roosters, tindrà una peculiaritat. Com que es tracta de competència de Rang Or, s'atorgarà al guanyador un total de 40.000 punts. Premi, exclusiu, que obrirà un ampli ventall de possibilitats en què serà un dels darrers esdeveniments de la temporada. El centre acollirà un acte que sembla clau de cara al desenvolupament de la competició. De la mà de la 15a final nacional de Gold Battle, el Big C farà un pas més enllà en la seva consagració com a centre referent de l'entreteniment al panorama estatal.

El Gold Battle consolida el Big C com a centre referent de l´entreteniment

L'esdeveniment comptarà amb els millors i els més reconeguts freestylers del 2022. ME33, MICHU i NOCRE, millors classificats el 2022, competiran novament per endur-se el concurs i es veuran les cares amb classificats arribats de tot Espanya.

Tot i això Big C va molt més enllà del Gold Battle. El centre és entreteniment, però també és docència i formació. A través de l'acadèmia i la Fundació, el Big C també fomenta l'apoderament dels més joves, donant-los les eines necessàries per al creixement personal i professional a través d'un ventall vast de cursos i programes.

Per això, a més d'acollir la 15a final nacional de Gold Battle, el Big C també allotja altres projectes com el recentment segellat amb Grupo Fluge. Acord amb què Big C puja un nou escalafó, consolidant-se com un espai únic a la ciutat comtal dedicat a l'entreteniment, els esdeveniments, la creació de contingut, l'apoderament dels joves i la formació.

Una mostra clara del salt que ha experimentat Big C gràcies al seu partnership amb el Grup Fluge és l'acord amb Trade Formació. Acord gràcies al qual, al centre ja s'imparteixen cursos i màsters destinats a formar una nova generació de tècnics audiovisuals.

L'escola tècnica d'espectacle Trade Formació posa en mans del centre la seva experiència de més de 10 anys formant professionals al món audiovisual. L'acord entre Trade Formació i Big C permet impartir diversos cursos i màsters al centre destinats a formar una nova generació de tècnics audiovisuals, com el Curs d'Il·luminació i Vídeo que s'imparteix des del 23 d'octubre passat.