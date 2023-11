Possiblement el benèvol lector no recordi ara mateix qui és Joanne Rowling, però sí que en canvi sabrà identificar la identitat de Harry Potter. Doncs bé, la citada ciutadana britànica és ni més ni menys que la creadora de l'esmentat personatge, una feliç intuïció que el va portar a escriure i publicar set llibres que han donat lloc a incomptables edicions, han generat diverses pel·lícules i sèries i n'han originat una obra paral·lela sobre Animals fantàstics . Un món en què governa una cosa tan esotèrica, misteriosa i, alhora, tan atraient, com és la màgia encarnada per un protagonista que, tal com ho ha concebut la seva autora, podria ser, malgrat el seu caràcter fantàstic, de carn i os, tal és la credibilitat del seu aspecte físic -cosa en què han tingut intervenció decisiva els actors que ho han encarnat- i la seva mateixa evolució cronològica.

Amb Harry Potter ha passat com amb els personatges creats per Walt Disney i és que l'èxit aconseguit l'ha convertit en intemporal i ha donat lloc a una sèrie de creacions, activitats i mercaderies sorgides al seu torn que han generat fabuloses sinèrgies i s'han unit sota el paraigua de Wizarding World/ Món Màgic. És gràcies a aquest que Barcelona podrà gaudir de la presència del llegendari personatge a Harry Potter. The exhibition”, un muntatge immens i espectacular que és, alhora, espai expositiu dels llocs, personatges, vestuari, objectes, accessoris, criatures i altres components que conformen l'univers d'aquesta figura literària i cinematogràfica, i una proposta interactiva que utilitza tecnologia immersiva i convida cadascun dels visitants a participar de forma molt directa.

La carpa on s'acull aquesta espectacular exposició s'aixeca cap al Passeig de Joan de Borbó, a l'esplanada que confronta amb el Port Vell i romandrà oberta a Barcelona cada dia fins al 7 d'abril.

Per a més informació, horaris i entrades a https://barcelona.harrypotterexhibition.com/