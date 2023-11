Rosalía, en un moment de la seva actuació. Foto: Europa Press

La colombiana Karol G ha obtingut 3 guardons a la 24a Lliurament anual dels Latin Grammy, celebrats al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla, entre ells el de Millor àlbum de l'any per Mañana será bonito, amb el qual també ha aconseguit el guardó a Millor àlbum de música urbana, mentre que la mexicana Natalia Lafourcade s'ha emportat tres gramòfons més per De todas las flores (Enregistrament de l'any, Millor àlbum cantautor, Millor cançó cantautor).

3 Latin Grammy són també els aconseguits pel compositor, productor i enginyer mexicà Edgar Berrera , que partia amb 13 nominacions, entre ells a Millor compositor de l'any ia Millor productor, mentre que el premi a la Millor cançó pop ha recaigut a Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que també ha obtingut el guardó a Cançó de l'any, a l'edició 2023 d'aquests premis, la primera que se celebra fora dels EUA en la seva història.

Per la seva banda, el Millor àlbum de música del nord ha recaigut en Colmillo de leche de Carin León; el Millor album de música flamenca, en Camino de Nena Pastori; el Millor àlbum pop vocal, a Julieta Venegas per Tu historia i la veneçolana Joaquina ha estat premiada com a Millor nova artista. A més, durant la gala, Laura Pausini ha rebut el seu reconeixement com a Persona de l'any de la mà de Karol G, i Antonio Banderas el Premi de la Presidència 2023 lliurat pel CEO de l'Acadèmia Llatina d'Enregistrament, Manuel Abud, i Alejandro Sanz.

Els mexicans Molotov també s'ha endut el gramòfon a Millor àlbum de rock i la Millor de cançó de rock ha estat per a Leche de tigre de Juan Galeano, escrita per Diamant Elèctric ft Adrián Quesada. El Millor àlbum de pop/rock ha recaigut a Vida cotidiana de Juanes, que ha recollit el seu premi durant la celebració de la Premiere, i la Millor cançó d'aquest gènere ha anat a Ojos marrones de Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga.

En la categoria de Millor àlbum de música alternativa la cantant jiennenca Zahara s'ha quedat sense aquest premi que finalment ha recollit Bolero Apocalíptico Monsieur Periné, mentre que el colombià Carlos Vives ha aconseguit un gramòfon a Millor àlbum de cumbia/vellenato per Escalona nunca se había grabado así. El de Millor àlbum tropical tradicional ha anat a Omara Portuondo per Vida i el de Millor cançó tropical a Si tú me quieres de Fonseca i escrita per aquest al costat de Juan Luis Guerra, guardó que ha recollit a la gala.

El guardó a Millor cançó regional mexicana ha estat per a Un X100to de Bad Bunny i Edgar Barrera . Aquest darrer també ha recollit el seu gramòfon a Millor compositor de l'any i a Millor productor. El Millor àlbum de jazz llatí/jazz ha anat a parar a les mans de Chucho Valdés & Paquito D'Rivera per I Missed You Too!.

Finalment, Nathy Peluso s'ha endut un dels tan preuats gramòfons per Estás buenísimo, el de Millor vídeo musical versió curta, i el de versió llarga ha recaigut a Camilo per El primer tour de mi vida.