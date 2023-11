Oviedo succeirà Cuenca com a capital espanyola de la gastronomia el 2024. Així ho ha decidit un jurat copresidit per Mariano Palacin -president de la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme- i José Luis Yzuel -president de Gastronomia d'Espanya-. Una decisió difícil ja que la capital asturiana ha hagut de competir amb els mèrits d' Alacant, Antequera i Castelló , havent-se decantat finalment el jurat per Oviedo tenint en compte que, en paraules del director general de CEG, Pedro Palacios, “mostra una cuina de clar perfil identitari i ofereix productes alimentaris propis, únics per la proximitat i qualitat, avalats per l'acceptació del client.

En els darrers anys, Oviedo ha elaborat un atractiu programa cultural, gastronòmic i de lleure que l'ha convertit en una destinació turística d'èxit, que ben aviat comptarà amb una connectivitat més fàcil gràcies a l'arribada de l'AVE, que ofereix un patrimoni natural i monumental únics i disposa d'una hoteleria que destaca per la bona acollida al visitant, professionalitat, competència i cordialitat”.

La capital asturiana s'havia presentat sota el lema "Cuina que conquista" i va elaborar un completíssim dossier de 132 pàgines en què es recordaven les sis Denominacions d'Origen Protegides (Formatge Cabrales, Formatge Gamoneu, Formatge Afuega'l Pitu, Sidra d'Astúries, Vi de Cangas i Formatge Casín) i les quatre Indicacions Geogràfiques Protegides (Formatge Los Beyos, Faba Asturiana, Chosco de Tineo i Vedella Asturiana) existents al Principat, així com evocava els plats més tradicionals de la cuina autòctona, entre els quals hi ha la fabada, el cachopo, el pastís de cabracho, el pixí a la sidra i l'arròs amb llet, a més de la beguda per excel·lència, la sidra asturiana... Tot això sense oblidar altres productes emparats per la normativa europea de Producció Ecològica garantits amb la marca de garantia “Aliments del Paradís Natural”.

L'acte de transició entre Conca i Oviedo tindrà lloc a finals de gener durant la celebració de la Fira Internacional de Turisme FITUR a Madrid.

Com a dada anecdòtica cal afegir que l'alcalde d'Antequera va anunciar que, si no resulta guanyadora la seva candidatura, com així ha passat aquest any, considerava la seva ciutat amb prou mèrits per insistir-hi en la següent edició. Qui la segueix, l'aconsegueix!