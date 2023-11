Sebastien Mari és un coreògraf francès que es va establir a Barcelona fa vuit anys. Professor i mestre de ball internacional, ha treballat amb Juri Killian, Nacho Duato i en altres diverses companyies i actualment desenvolupa una intensa activitat que l'obliga a viatjar amb freqüència, sobretot a Alemanya on, segons ens explica, és molt freqüent la existència de companyies locals de ballet a moltes ciutats. Ara mateix és notícia en ocasió de l'estrena demà dissabte dia 19 a l'Auditori de Terrassa del seu ballet Filarmonia vital.

Parlo amb ell quan acaba de dirigir un assaig general i m'explica que ha estat una experiència curiosa però alhora gratificant. "Vam convidar un grup d'escolars que van arribar molt animats i una mica revoltosos, però a poc a poc es van anar subsumint a l'espectacle i al final van acabar gaudint del que veien en profund silenci". També ha mantingut un col·loqui amb un altre grup d'estudiants, en aquest cas de batxillerat artístic.

Sebastián em diu que va rebre l'encàrrec de Marina Quera qui li va suggerir crear una producció que contribuís a expressar la plena llibertat de l'individu i la manera com una persona se sent veritablement lliure segons el seu entorn social familiar, social i polític. “Va ser una proposta veritablement complexa per a la qual vaig sol·licitar la col·laboració de Nicolás Carbajal a la dramatúrgia”. I afegeix: “Li vaig dir que en el temps que vivia a Barcelona havia anat descobrint aspectes de la cultura local i volia inspirar el meu treball en l'obra d'artistes catalans. Carbajal em va donar llavors una llista molt llarga i em va cridar l'atenció el grup Dau al Set que van formar al final dels anys quaranta Tharrats, Brossa, Tapies, Arnau Puig i altres, i van crear una revista d'aquest nom. Vaig anar al MACBA, la vaig llegir; era una veritable relíquia i em van subjugar els textos, dibuixos, dissenys, etc. perquè reflectien una realitat artística rebel i reivindicativa. En base a tot això, em vaig proposar no tant explicar la seva història, sinó inspirar-me en la seva obra per crear un ballet abstracte que convidés a reflexionar”.

El cas és que Sebsatien es va adonar que entre els components de Dau al Set no hi havia cap dona i llavors va buscar a la llista de Carbajal noms femenins. I en va seleccionar diversos, com els de l?escultora Elisa Arimany, que té obra en un parc de Nova York; li van cridar l'atenció els materials, el ferro i la pedra de Montserrat i els seus dissenys li van inspirar una coreografia molt geomètrica. De l'artista plàstica Angels Ribé, amb obra al MACBA, li va seduir el seu laberint de color taronja foc i el triangle en comunió amb la idea de l'harmonia vital, mentre que Angela Ubasart, escultora, pintora i escultora, que de jove es va enamorar del seu professor, després el seu marit, i que pintava a terra, utilitzant com a accessori una escala, el va ajudar a fer un duo romàntic. I, en fi, de Rosa Serra, autora d'escultures esportives, entre elles algunes de JJOO del 1992, va assumir la imatge de la figura atlètica que expressa energia i moviment.

Filarmonia visual és un espectacle multidisciplinari de dansa que compta amb un muntatge audiovisual d'Elena Córdoba i música en directe original de León Gallart, que l'executa al piano i amb instruments electrònics. El cos de ball està format per Nabar Martínez, Jimena Martínez, David Serrano, Marta Serret i Mona-Lisa Rigal.

El Ballet Contemporani Catalunya va crear l'agost del 2020 amb l'afany de potenciar el talent creatiu al nostre país, oferint noves oportunitats que aposten per una diversitat de propostes coreogràfiques. És, per tant, una nova companyia professional amb seu a Terrassa que pretén integrar-se al teixit cultural de les ciutats catalanes juntament amb artistes i músics atrets per la idea d'incorporar la dansa als seus propis projectes i treballar en la recerca de creacions conjuntes diferents , originals i innovadores que permetin abastar un públic extens i divers.