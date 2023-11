Hi ha locals que mantenen una línia de programació que es caracteritza perquè té un segell d'identitat propi. Per exemple, el teatre Akadèmia sol acollir obres de notable qualitat literària, rigorós -i sovint també nou- plantejament dramàtic i fort contingut simbòlic, peculiaritats que condicionen la seva posada en escena i fins i tot la seva escenografia, aspecte que en un espai tan parvo com el d'aquest local obliga a posar molt en joc la imaginació. D'aquí la nostra estranyesa quan ocupem les nostres localitats per assistir a la funció dels ossos de l'irlandès i observar la presència a l'espai escènic d'un decorat summament convencional, que bé pogués ser apropiat per representar Terra Baixa o qualsevol altre drama rural. Ens vam disposar, doncs, a esperar l'inici d'aquesta obra que arriba avalada ni més ni menys que per dos premis -Quim Masó i Frederic Roda, tots dos del 2022- i un suport a la creació de la Sala Beckett.

I allò que es diu sorprendre certament ho va aconseguir. Perquè “Els ossos de l'irlandès” no és el drama rural que erròniament suposàvem, sinó una comèdia en què el seu autor, Victor Borràs Gasch, recorre al vell argument de com es pot ocultar la víctima d'un homicidi accidental. Ho fa donant a aquest punt de partida un tractament de caràcter còmic que posa l'accent més que a la peripècia d'evitar el descobriment del delicte i dels seus autors abans del termini necessari per a la seva prescripció, a la destinació final de les restes mortals del finat , que resulta ser insospitat a fur d'absurd. Entre altres raons perquè tot això passa en un poble petit on tots els seus habitants es coneixen però ningú no adverteix la desaparició d'un d'ells. Amb aquest plantejament “Els ossos de l'irlandès” no supera el llistó de joguina còmica en el desfavor del qual col·labora la utilització d'un llenguatge groller i tavernari, ric en tacs, insults i blasfèmies, com si la gent del camp fossin uns grollers incapaços de expressar-se amb una certa dignitat. Més encara, per accentuar el caràcter esbojarrat de l'obra, s'hi afegeixen algunes escenes cantades. Amb aquests vímets han de bregar Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas sota la direcció de Xavi Ricart, obligats a fer un esforç sobrehumà per tal de donar certa versemblança a uns personatges que més semblen descerebrats que normals.

Llegeixo que el jurat del premi Roda va guardonar aquesta obra perquè la va considerar “molt original, ben ambientada ique vaig mantenir el suspens, donant un gir inesperat al final”. Com diuen a Cuba, per a gustos hi ha colors.