Llambordes / Ajuntament de l'Hospitalet

El Museu de L’Hospitalet durà a terme el dissabte 25 de novembre una jornada de record i reconeixement als deportats hospitalencs als camps nazis. Al llarg del matí, es col·locaran les primeres onze stolpersteine (llambordes) a la ciutat en homenatge a les víctimes del nacionalsocialisme i tindrà lloc un acte institucional central a les 11 hores a la plaça Espanyola.

Les stolpersteine són llambordes en forma de cub, de 96 x 96 x 100 mm, fetes de ciment i cobertes de llautó daurat, on consten les dades de la víctima. A la llamborda es llegeix “Aquí visqué” i, a continuació, el nom i els cognoms, la data i el lloc de la deportació i, finalment, si fou alliberada o assassinada, amb la data corresponent. Aquestes peces estan fetes a mà, com a gest de respecte i humanitat. I es col·loquen a la vorera, davant la darrera residència on va viure la persona abans de perdre la llibertat.

El 25 de novembre, a partir de les 8.30 hores i fins a les 14 hores, les llambordes s’instal·laran a diferents punts de la ciutat. A cada domicili o emplaçament, els familiars rebran la llamborda en mans del Museu de L’Hospitalet, i personal de via pública col·locarà a terra l’stolpersteine. Cada acte individual conclourà amb una ofrena de flors que el Museu entrega als familiars com a part de l’homenatge.

La programació de col·locació de les llambordes és la següent:

8.30 h: Manuel Fernández Torres (pl. d’Europa, 6)

9 h: Miguel Iriarte Uribe (c. de Can Trias, 49)

9.30 h: Eugeni Querol Puyo (ctra. de Collblanc, 75)

10 h: Manuel Alfonso Ortells (c. del Progrés, 146)

10.30 h: Eloy Ferrer Díaz (c. de Mossèn Jaume Busquet, 14)

12 h: José Vives Campos (rda. de la Torrassa, 73)

12.30 h: Manuel Vives Campos (c. de Blas Fernàndez Lirola, 20)

13 h: Félix Quesada Herrerías i Ciriaco Quesada Torreblanca (c. de l’ Estrella, 49)

13.30 h: Josep Masip Garrich (c. del Parral, 28)

14 h: Ferran Polo Tapias (c. Major, 51)

L’acte central, que tindrà lloc a les 11 hores a la plaça Espanyola, serà conduït per la periodista Aurora Anton i comptarà amb la presència d’autoritats i familiars de les víctimes. El record als hospitalencs deportats culminarà amb actuacions musicals i diferents lectures de poemes.

Aquesta jornada s’emmarca en el conjunt d’activitats que l’Ajuntament de L’Hospitalet, juntament amb el Memorial Democràtic de Catalunya i l'Amical Mauthausen, està duent a terme en homenatge i reconeixement als hospitalencs deportats als camps de concentració nazis.

En aquest sentit, del 30 de març al 9 de juliol, al Museu de L’Hospitalet es va poder visitar l’exposició “Els deportats hospitalencs als camps nazis”, on es va conèixer, cas per cas, la trajectòria de seixanta-sis hospitalencs deportats als diferents camps de concentració nazis escampats per la geografia europea.

Stolpersteine , pedra que fa ensopegar

Stolpersteine, pedra que fa ensopegar, és un projecte artístic dissenyat per Gunter Demnig (Berlín, 1947) que es va iniciar a Berlín l’any 1996 i que promou l’homenatge a les víctimes de la discriminació i l’odi entre els anys 1939 i 1945.

Aquest projecte és el memorial descentralitzat més gran d’Europa, amb més de 80.000 llambordes (juliol de 2021). El Memorial Democràtic gestiona el projecte a Catalunya, on n’hi ha més de 500 (novembre 2023).

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en sessió del 26 de juny de 2019, va adoptar l’acord per a la instal·lació de llambordins stolpersteine en record a les persones de L’Hospitalet deportades als camps de concentració nazis.