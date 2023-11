Kronos Art / Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

La sisena edició del festival internacional d’art contemporani Kronos Art BCN aterra per primer cop a L’Hospitalet. Els dies 25 i 26 de novembre, Can Trinxet acull una reflexió sobre el temps i la realitat social i cultural actual a través d’obres de reconeguts artistes i diverses activitats paral·leles com documentals, conferències, tallers, música, activitats familiars i sessions de videoart. El festival es duu a terme amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Districte Cultural.

Kronos Art entén l’art contemporani com una forma d’expressió artística que té com a objectiu transmetre reflexions sobre la realitat social i cultural de l’època en què es crea i la seva evolució fins a la societat actual. El festival es vertebra en una temàtica recurrent en el món de l’art: el temps. Però no es tracta d’una reflexió abstracta o teòrica sobre la temporalitat, sinó d’una exploració vivencial i emotiva, generant una connexió amb l’espectador de manera multidisciplinària.

Dividit en tres àrees expositives, cadascuna representa una etapa important en l’evolució de l’art. La primera àrea, “Passat”, ens porta a explorar l’obra de grans artistes que han deixat una empremta duradora en el món de l’art urbà i el grafiti.

La segona àrea, “Present”, ens mostra com els artistes responen als desafiaments i canvis en el nostre món actual mitjançant una àmplia gamma de tècniques i enfocaments creatius que abasten des del realisme fins a l'abstracció i l'experimentació.

Pel que fa a l’àrea del “Futur”, ens trobem amb una mostra de noves generacions d’artistes que conviden a somiar i imaginar un futur en què l’art es converteix en un mitjà d’expressió lliure i accessible per a tothom.

El festival és d’entrada lliure i es podrà visitar tant dissabte com diumenge, de 10 a 21 hores.