'El Último de la Fila ', que ha presentat el seu nou disc 'Desbarajuste Piramidal' després de 25 anys separats, han precisat que el llançament d'aquest àlbum amb la regrabació de diversos dels seus temes més emblemàtics no significa el retorn del duo, ja que tots dos entenen que mai no s'havien "anat" de l'escena musical.

El cantant del grup, Manolo García , ha explicat que aquest nou enregistrament --des de l'any 1995, amb 'La rebelión de los hombres rana', no graven un àlbum d'estudi, sense comptar amb el directe publicat el 2016-- no deu entendre's com la tornada de la banda catalana, per a la qual encara no tenen un pla traçat.

Per part seva, el guitarrista Quimi Portet, ha defensat que aquest nou àlbum "no està lligat a cap operació (de màrqueting) en absolut", en referència al fet que la seva publicació comporti una possible gira o concerts del grup.

Portet ha explicat que, malgrat que El Último de la Fila es va dissoldre, tant ell com García van continuar el seu camí a la música . "Si aquest no hagués estat el cas, sí que estaríem pensant ara a tornar als escenaris, i tindria molta lògica", ha assenyalat.

Igualment, pel que fa a la data de llançament del disc, García ha aclarit que no s'ha fet amb premeditació perquè coincidís amb l'anunci de la seva gira com a solista per Espanya prevista per al 2024. "No hi ha una premeditació comercial i no fem màrqueting, fem cançons i ens divertim”, ha apuntat.

'Desbarajuste Piramidal' compta amb 24 cançons, un treball que segons el duo ha estat "relativament extens en el temps", ja que hi han treballat durant més de dos anys i de forma intermitent. A més, Portet ha aclarit que "sempre els ha interessat més compondre i gravar material nou" en contraposició a la possibilitat de gravar un àlbum recopilatori.

En aquest sentit, Portet ha precisat que van realitzar "una espècie" de recopilatori amb el seu tercer disc, 'Nuevas Mezclas', un compendi de cançons que van llançar dels seus dos primers àlbums juntament amb dues composicions noves pel fet que els dos primers discos "tècnicament no estaven a l'alçada en aquell moment".

Durant la presentació, el duo ha constatat que El Último de la Fila no només s'ha dedicat a la música, sinó que també han realitzat "una militància mediambientalista", ja que segons García, en comptes d'optar pel patrocini de productes comercials durant el seu duet carrera conjunta, tots dos van apostar per "esponsoritzar i recordar les persones" sobre la consciència mediambiental.

D'aquesta manera, García ha posat en valor la urgència d'una reflexió mediambiental començant pels joves, ja que "el cos científic mundial alerta i alliçona sobre la necessitat, mentre que el cos polític mundial ignora aquesta evidència científica", ha lamentat .