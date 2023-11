Arxiu - Shane MacGowan de Pogues performes a la temporada 2009 Splendour Festival held at Wollaton Park in Nottingham. - TARA VICKERS - Arxiu

L'artista irlandès Shane Mac Gowan, cantant de The Pogues, ha mort als 65 anys, segons ha anunciat aquest dijous 30 de novembre, segons ha anunciat la seva dona Victoria Mary Clarke.

"Amb el més profund dolor i el cor més afligit anunciem la mort de Shane MacGowan. Shane va morir pacíficament a les 3 am d'aquest matí (30 de novembre de 2023) amb la seva dona Victòria i la seva família al seu costat. Es van llegir oracions i extremaunció que van donar consol a la seva família", assenyala una declaració oficial de The Pogues en nom de la seva dona, el seu pare i la seva germana.

El president d'Irlanda, Michael D Higgins, ha afirmat que Shane MacGowan serà recordat com a "un dels més grans lletristes de la música", segons recull d'Irish Intependent. L'autor de 'Fairytale of New York' feia temps que tenia problemes de salut i havia passat per l'UCI, segons recorda d''Irish Time'.

Shane Patrick Lysaght MacGowan va néixer el 25 de desembre de 1957 a Pembury, Kent, de pares irlandesos. El seu pare era nadiu de Dublín i la seva mare era de Co Tipperary, on va passar molts estius a la seva joventut.

El 1977, MacGowan es va convertir en el vocalista i compositor de The Nipple Erectors, més tard anomenat The Nips, una banda de punk que va formar amb la seva llavors núvia, Shanne Bradley. Després que The Nips se separés el 1980, MacGowan va passar a formar The Pogues.

Després d'obrir per a The Clash a la seva gira de 1984, The Pogues va saltar a la fama amb èxits com 'Dark Streets of London'. En el seu segon àlbum, 'Rum Sodomy & the Lash', produït per Elvis Costello, es van escollir de les versions i va començar a entreveure's el talent de MacGowan com a compositor en cançons com 'The Old Main Drag'. Un dels seus èxits més grans va aparèixer en el seu tercer àlbum, el duet 'Fairytale of New York' amb Kirsty MacColl, que va morir als 41 anys el 2000 en un incident amb una moto aquàtica.

Llançat el 1987, el senzill va aconseguir el número u a les llistes irlandeses durant el Nadal d'aquell any i el número dos al Regne Unit. Es convertiria en una constant nadalenca a Irlanda i el Regne Unit. El pas de MacGowan per The Pogues va ser tumultuós i, de fet el 1991 va ser apartat de la banda pel seu comportament fiester i erràtic, encara que va tornar el 2001 i fins al 2014, quan el grup es va separar.