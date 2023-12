Foto: Pablo-Ignacio de Dalmases

Al teatre, com a la literatura, tot és possible. Per exemple, que els protagonistes d'una ficció abocats a un tràgic i inevitable final acabin, per art de birlibirloc, salvant-se. Un estratagema que permet a l'autor o autors continuar amb els mateixos personatges en una segona part de la seva obra, naturalment en cas que la primera hagués resultat reeixida.

Com va passar amb “Escape room”, una comèdia d'Héctor Claramunt i Joel Joan que, dirigida pel primer i protagonitzada pel segon, s'ha mantingut durant diverses temporades a la cartellera barcelonina -amb més de 500 representacions- ia la de Madrid , i s'ha representat també més enllà de les nostres fronteres, a més d'haver estat convertida en pel·lícula.

“És -diuen els autors- l'obra més afortunada de totes les que hem escrit conjuntament i encara que mai no pensem a fer una segona part de la comèdia original el cert és que a poc a poc ens va anar temptant la idea de tornar sobre el mateix tema. “Escape room 2” manté els mateixos personatges que l'anterior i comença precisament on acabava aquella encara que, és clar, donant sortida a l'embolic en què s'havien ficat els seus personatges, que acaben salvant-se…” Cal imaginar que per continuar patint i… fent riure.

Afegeixen que, segons la seva opinió, la bona fortuna de la seva comèdia rau en la possibilitat de tractar sobre l'escenari temes que ens són comuns, molts relacionats amb la peripècia sociopolítica del país, per la qual cosa la gent se sent immediatament identificada amb allò que diuen i els passa als personatges i gaudeix comprovant com desmitifiquen qüestions que semblaven solemnes i irresolubles. "És -apunten- una obra catàrquica perquè permet que els espectadors s'alliberin de problemes i conflictes utilitzant la millor i més cauteritzadora arma, que és la de l'humor".

Confessen, això sí, que “no esperem premis, perquè no es donen a les comèdies sinó a les tragèdies”. És cert, però, que el seu millor premi és l'únic que té valor al món de l'espectacle: l'afecció del públic.

A la presentació d'Escape room 2 hi va ser present Jordi González, vicepresident de Focus, que no va voler desaprofitar l'oportunitat de ressaltar la vitalitat del teatre català, que no només té èxit en l'àmbit de la pròpia comunitat autònoma, sinó que també ho aconsegueix a la resta d'Espanya ia altres països, una autoria per la qual Focus aposta amb força des de fa anys. "Rebem moltes trucades interessant-nos per obres d'autors catalans que s'estrenen als nostres teatres, fet que demostra que els temes, els gèneres i els plantejaments de la seva obra tenen valor universal".