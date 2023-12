Arxiu - L'actriu Concha Velasco

El món del cinema i el teatre espanyol està de dol després de la mort de Concha Velasco, una de les seves figures més emblemàtiques i estimades, als 84 anys. L'actriu, la salut de la qual havia empitjorat els últims mesos, va morir aquest dissabte, deixant darrere seu un gran llegat artístic i una empremta inesborrable en la cultura espanyola.

Coneguda pel seu talent i carisma, Velasco va tancar la seva carrera als escenaris el 2021, amb un emotiu comiat al Teatre Calderón de Valladolid , la seva ciutat natal. Aquesta decisió es va prendre arran dels seus problemes de salut, que incloïen greus dificultats de mobilitat i artrosi. L'últim any, l'actriu va requerir cures constants i residia a la residència de gent gran Orpea Punta Galea al municipi madrileny de Las Rozas .

Concha Velasco , nascuda el 1939, va viure una carrera artística que s'entrellaça amb la història contemporània d' Espanya . Des del seu debut al cinema als 15 anys, passant pel seu paper de 'noia yé-yé' als anys 60, fins a obtenir el Goya d'Honor el 2012, la seva trajectòria va ser un mirall de les transformacions socials i polítiques del seu país . La seva participació a la campanya de 'la cella' el 2004 de suport a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva valenta decisió de ser mare soltera el 1976, són només alguns exemples del seu ferm compromís amb els seus ideals i el seu impacte en la societat espanyola.

L'actriu, que també va patir càncer limfàtic el 2014, va enfrontar els desafiaments de la seva vida amb la mateixa fortalesa i sinceritat que van caracteritzar la carrera artística. En entrevistes, sempre fou franca sobre la seva vida i experiències, reflectint el seu esperit lluitador i autèntic.

La capella ardent s'establirà aquest dissabte al barri de La Latina a Madrid, on amics, familiars i admiradors es podran acomiadar de l'actriu. Concha Velasco no només serà recordada per la seva brillant carrera al cinema i al teatre, sinó també per la seva personalitat aclaparadora i la seva incansable recerca de la justícia i la igualtat. La seva partida deixa un buit irreemplaçable al panorama cultural d'Espanya i als cors de tots els que la van admirar.