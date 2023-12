Rosalía és un fenomen mundial. Foto: Europa Press

Rosalía, Morad i Aitana han recuperat la seva posició com els tres artistes catalans més escoltats a nivell mundial el 2023 a través de la plataforma Spotify. Segons la informació proporcionada per la plataforma, a Barcelona es produeix un canvi de tendència global, ja que Taylor Swift deixa d'ocupar la primera posició com l'artista més escoltada de l'any 2023.

T'ho expliquem a Vilapress.