La Rambla d'Egara de Terrassa es va vestir de gala amb motiu d'un esdeveniment singular: la celebració del quarantè aniversari de la temporada de dansa, un esdeveniment cultural que ha situat aquesta ciutat barcelonina per dret propi com a referent indispensable de l'activitat coreogràfica a Espanya. Només cal recordar que al llarg d'aquests quaranta anys han actuat 179 companyies procedents de vuitanta ciutats de vint-i-set països i quatre continents que han ofert un total de 450 funcions. La iniciativa va partir al seu dia de l'obra social i cultural de Caixa Terrassa i una vegada desapareguda aquesta entitat com a conseqüència del procés d'absorció i integració d'entitats de crèdit, el BBVA va prendre el relleu que ha assegurat amb el patrocini la continuïtat de la temporada .

Hi va haver, doncs, celebració amb magnificència amb catifa vermella i photocall inclosos per rebre les autoritats i convidats, entre ells la presidenta del parlament català Anna Erra, així com representants del govern autònom i de l'Ajuntament egarenc.

La direcció de la temporada va preparar per a aquesta vetllada una “Nit europea de la dansa” amb la participació de destacades primeres figures procedents dels principals escenaris del vell continent. Així, Maia Makhateli i Victor Caixeta (Het National Ballet d'Amsterdam); Héloïse Bourdon i París Jérémy-Loup Quer (Ballet de l'Òpera de París; Roxane Stojanov (Ballet de l'Òpera de París) i Denys Cherevychko (Ballet de l'Òpera de Viena); Ksenia Ovsyanick i Alejandro Virelles (Staatsballett Berlin); Bianchi i Michele Satriano (Ballet de l'Òpera de Roma. Tot ells primers ballarins o solistes d'aquestes formacions coreogràfiques, que van oferir un repertori de passos a dos en què van predominar les coreografies de Petipà i Nureiev -algunes d'aquest últim, en adaptació o actualització d'altres del primer-, amb fragments de clàssics (El trencanous, Raymonda, El llac dels cignes, Don Quixot), així com altres obres contemporànies, per la qual cosa la vetllada va constituir un esplèndid calidoscopi de les diferents formes de dansa.

Una commemoració brillantíssima que va servir, alhora, per anunciar l'inici al gener de la 41a temporada que inclourà setze actuacions, entre les quals cal destacar les dels Ballets Nacionals d'Espanya i de Cuba, el Ballet Clàssic Internacional, el Xienxin Dance Theatre o una Gala d'estrella de l'Òpera de París, a més de diverses intervencions de PAR a Dansa, que és la companyia resident i està formada per alumnes de Centre d'Alt Rendiment en dansa que té la seu al centre Cultural de la FACT.