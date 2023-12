Bastons deixa un llegat musical impressionant que ha deixat empremta a l'escena artística catalana.

A Palafrugell, la música marinera i de taverna plora la pèrdua de Josep Bastons Fàbrega, líder carismàtic i cofundador de l'icònic grup Peix Fregit. Als 96 anys, deixa darrere seu un llegat musical impressionant que ha marcat l'escena catalana.

Bastons, reconegut per ser l'autor de la melodia de Mariner de terra endins, l'havanera més popular de la seva extensa carrera, va morir a la seva vila natal. La seva influència s'estén a més d'un centenar de composicions, incloent clàssics com Tamariu i Lola la tavernera. A més de la seva contribució a Peix Fregit, va ser vocalista d'orquestres destacades com a Primavera, La Principal de Palafrugell i la Maravella, i va fundar la cobla orquestra Costa Brava.

El músic, tapisser de professió, va rebre múltiples honors, com la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell el 2016. Al llarg de la seva prolífica trajectòria, va ser homenatjat en diverses ocasions, sent l'última a la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell el 2022.

Fa sis anys, en el norantè aniversari, la indústria musical li va rendir tribut amb el disc "L'home de la guitarra", on artistes com Arnau Tordera, Gemma Humet i Cris Juanico van reinterpretar les seves havaneres. El 2023, va participar a l'àlbum "Gaudint Bastons" i va pujar a l'escenari del Teatre Municipal de Palafrugell al maig, demostrant que la seva música segueix ressonant fins i tot en els seus últims moments.