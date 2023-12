Ja no són les més escoltades del Nadal.

En un gir inesperat durant les festivitats, la icònica All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ha perdut el seu regnat de cinc anys com la cançó més escoltada als Estats Units durant el Nadal. En un sorprenent canvi, "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee, fins ara al segon lloc, ha pres la davantera i encapçala la cobejada llista Billboard Hot 100.

Aquest clàssic nadalenc, llançat el 1958, ha experimentat un renaixement tardà, destacant principalment per l'enrenou causat pel seu recent videoclip a les xarxes socials. L'enregistrament original de Lee a l'edat de 13 anys ha ressonat de manera inesperada, convertint-la, a punt de fer 79 anys, en l'artista de més edat a assolir aquest èxit.

La pregunta que sorgeix és: per què Brenda Lee està triomfant ara? "Rockin' Around the Christmas Tree" ha envellit com els millors vins. Tot i passar desapercebuda en el seu llançament, la cançó va cobrar vida dècades després gràcies a la seva inclusió a la banda sonora de la pel·lícula "Home Alone", convertint-se en un clàssic. La recent viralitat del videoclip a plataformes com TikTok ha consolidat el seu ressorgiment.

Brenda Lee, provinent d'una família humil, va dedicar tota la vida a la música, convertint-se en la principal font d'ingressos des d'edat primerenca. Reconeguda com una de les pioneres femenines en una indústria predominantment masculina, el seu èxit actual és un merescut tribut a una carrera que es va acomiadar dels escenaris el 2020.