Foto: Instagram (@davezulueta_)

El reconeixement, la popularitat i la fama tenen, sovint, un costat tenebrós . I això ho pot dir millor que ningú Dave Zulueta, un dels concursants del concurs Operación Triunfo , que en una visita a l'acadèmia en aquesta nova edició del concurs va deixar anar una bomba: deixa la música.

Dave va passar per l'edició del 2018 deixant empremta, manifestant-se obertament feminista, d'esquerres i oposat a discursos com els de Vox.

A més, va guanyar simpatia a Catalunya perquè parla català per la seva passió per les cançons de Joan Manuel Serrat i Lluís Llach i les sèries de TV3 .

"Vinc anunciar que me'n vaig, me'n vaig, em retiro, deixo la música, deixo el teatre i deixo l'art. Ho deixo. Fa 5 anys que he sortit aquí vivint d'això, però arriba un moment en què pagar el lloguer és una mica més difícil. I ho he de deixar. Ho he de deixar també perquè sento que estic desenamorant-me i en una professió vocacional com aquesta és molt important la il·lusió", va dir, davant la sorpresa dels concursants.