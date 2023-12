Joel i Ellie, en un capítol de la sèrie. Foto: HBO

The Last of Us , la sèrie creada per Craig Mazin i Neil Druckmann i basada en la popular saga de videojocs, es va estrenar el 2023 i es va convertir en una de les ficcions de l'any. La producció va renovar per una segona temporada i, després de mesos d'especulacions, finalment se sap quan arribaran a HBO Max els nous capítols.

Mazin ha confirmat que la producció de la temporada 2 arrencarà el 12 de febrer de 2024 , cosa que ja feia poc probable que el lliurament arribés aquest mateix any. Ara la plataforma de streaming ha llançat un vídeo avançant les seves novetats i, entre els llançaments del 2025, figura The Last of Us .

En una entrevista amb Collider, Bella Ramsey, que encarna Ellie, va donar alguns detalls sobre la temporada 2 i una de les trames que tractarà: la seva relació amb Dina. "Estic emocionada per les coses realment intenses, perquè òbviament ja en vaig fer una mica a la temporada 1. I en realitat hi haurà més escenes físiques perquè Ellie òbviament està en millor forma física a la temporada 2. M'encanten les escenes d'acció i m'encanten agrada despertar-me amb blaus l'endemà, trobar-me amb un ull morat, només perquè em sento molt bé d'haver-ho fet, així que tinc moltes ganes de fer aquestes coses, i també de la història de Dina. Hi va haver un episodi a la temporada 1 amb Ellie i Riley, però tenir-lo com a història durant tota la segona temporada amb Ellie i Dina és realment emocionant”, va apuntar.

La temporada 2 seguirà la història del videojoc i continuarà les aventures de Joel (Pedro Pascal) i Ellie uns anys després de la conclusió de la primera temporada. A més, Abby Anderson jugarà un paper clau en el lliurament.