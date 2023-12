Va ser el protagonista de pel·lícules com 'Love Story' i 'Paper Moon'. EP

El llegendari actor nord-americà Ryan O'Neal, reconegut per la seva brillant trajectòria en pel·lícules icòniques dels anys setanta com 'Love Story' i 'Paper Moon', ens va deixar a l'edat de 82 anys, segons va confirmar el seu fill, Patrick O'Neal , a través d'una emotiva publicació a Instagram.

Encara que els detalls específics sobre la seva mort no han estat revelats, O'Neal va enfrontar desafiaments de salut al llarg dels anys, i va ser diagnosticat amb leucèmia crònica el 2001 i càncer de pròstata el 2012.

El llegat cinematogràfic d'O'Neal es va enlairar amb la seva participació a la telenovel·la 'Peyton Place' i va aconseguir el zenit amb la inoblidable 'Love Story' el 1970. La seva versatilitat actoral es va evidenciar en pel·lícules com 'What's Up, Doc' el 1972 i ' Paper Moon' el 1973, dirigides per Peter Bogdanovich.

Al llarg de la seva vida personal, O'Neal va estar casat amb les actrius Joanna Moore i Leigh Taylor-Young, i va compartir una relació destacada amb la famosa Farrah Fawcett a partir del 1981. Malgrat els desafiaments, van deixar un llegat amb el seu fill, Redmond O'Neal. La seva relació amb Fawcett va ser explorada a les seves memòries 'Both of Us: My Life with Farrah', publicades el 2012, on va buscar reconciliar-se amb la seva filla Tatum O'Neal, també actriu guanyadora de l'Oscar.

La notícia de la mort de Ryan O'Neal deixa un buit a la indústria de l'entreteniment, però el seu impacte perdurarà a través de les seves obres inoblidables que han deixat una marca indeleble al cinema.