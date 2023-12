Centenari de les lletres de Hollywood. CatPress

En una fita històrica, les icòniques lletres de Hollywood, emblema mundial de la indústria cinematogràfica, van celebrar el centenari divendres passat. Situades als turons de Los Angeles, aquestes nou lletres llegendàries es van il·luminar de nou per commemorar l'esdeveniment, marcant la primera vegada en dècades que ho feien.

Al llarg dels anys, aquest rètol ha adquirit una fama gairebé tan destacada com les estrelles de cinema que representa. Testimoni de l'evolució de la Ciutat dels Àngels, ha estat escenari de nombroses produccions cinematogràfiques i ha patit danys simbòlics en efectes especials, i ha reflexionat sobre la fragilitat del cinema i la història d'Amèrica.

SUÏCIDI

La tràgica història de Peg Entwistle, l'actriu britànica que es va suïcidar saltant des de la lletra H el 1932, afegeix un toc de tragèdia real a aquesta icona cinematogràfica.

Erigit el 1923 originalment amb el nom "HOLLYWOODLAND", el rètol, inicialment destinat a promoure un desenvolupament residencial, s'ha convertit en un símbol indiscutible gràcies a la florida de la indústria del cinema.

HOLLYWOOD

Tot i enfrontar l'amenaça de demolició a la dècada de 1940 a causa del deteriorament de la lletra H pel vent, la ciutat va optar per reparar i preservar el rètol, eliminant només el "LAND" el 1949 per deixar "HOLLYWOOD" com el coneixem avui.

PRIMERA SUBSTITUCIÓ

Després de tres dècades sota l'implacable sol i les inclemències del temps, les lletres de fusta de 15 metres eren en estat deplorable. Alice Cooper, pioner del rock de xoc, va encapçalar una campanya per a la seva restauració, recaptant 28.000 dòlars. Vuit personalitats, entre elles Gene Autry, Hugh Hefner i Andy Williams, van patrocinar cada lletra, reemplaçant-les amb noves d'acer, més baixes però resistents.

CENTENARI I 1500 LITRES DE PINTURA

La renovació, realitzada l'any anterior al centenari, va implicar l'ús de gairebé 1.500 litres de pintura i afany, rescatant aquest símbol de la decadència.

La il·luminació excepcional de divendres passat, malgrat la prohibició d'il·luminar el rètol durant la nit per la proximitat de vivendes, marca un nou capítol a la vida de les lletres de Hollywood. Jeff Zarrinnam, president del Hollywood Sign Trust (HST), suggereix la possibilitat de noves il·luminacions per a esdeveniments significatius, com la Copa Mundial de futbol i els Jocs Olímpics del 2028, subratllant un futur vibrant per a aquest emblema històric.