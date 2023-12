La creixent afecció del públic barceloní pels musicals ha fet que es produís un degoteig constant de produccions estrenades a Madrid que, després del seu èxit a la capital, es traslladen fins a la nostra ciutat. Paral·lelament la capital catalana s'ha anat convertint de manera gradual en fàbrica de musicals que s'estrenen per aquests pagaments abans de fer un viatge en sentit invers en direcció a la capital espanyola. Però el cas de “Lo nuestro estaba cantado” és una cosa diferent ja que es pot considerar amb tota justícia un fruit legítim de la creativitat catalana, encara que el seu primer ratificació el va obtenir a Madrid. En efecte, aquesta comèdia musical d'Ignasi Vidal, en adaptació de Miguel Molina amb música i lletres de Ferràn González i direcció d'Alicia Serrat, es va estrenar a capital d'Espanya per arribar ara, aureolada per l'èxit, al teatre Aquitània de la nostra ciutat.

Hi ha una altra diferència notable i és que, en contrast amb el monumentalisme habitual als grans musicals, “Lo nuestro estaba cantado” és una comèdia de petit format, de dos únics intèrprets -amb la tercera i ocasional col·laboració d'una marionetista i la veu de Carlos Latreque desenvolupen el seu treball al voltant d'una ambientació parva i austera: un sofà, una taula i pocs elements escenogràfics més. Innecessari és a dir que amb aquests vímets tot l'esforç recau sobre Jaume Casals i Rocío Madrid, actor i actriu, a qui correspon donar vida a dos personatges constituïts pels membres d'una parella en procés de divorci.

Afortunadament treballen sobre un text ple de situacions no per conegudes menys divertides, tractades sempre amb bon humor i gran humanitat i amb unes cançons de lletres inspirades i felices, amanides amb una música enganxosa. Tot això explicat de manera que fins i tot quan es toquen algunes situacions escabrosos referides a certes conductes sexuals, el tractament és prou desmelenat i desacomplexat perquè resultin perfectament assumibles per un públic adult que ha vingut a divertir-se i passar una estona agradable.

“Lo nuestro estaba cantado” és, per tant, una comèdia musical senzilla, esquemàtica, sense pretensions, però summament entretinguda. No és estrany que hagi agradat a Madrid, ni que aconsegueixi el mateix èxit durant la seva permanència a la cartellera barcelonina pel que no dubtem a recomanar-la. Amb tota seguretat, ens agrairan el consell.