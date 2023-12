Es desconeixen les causes de la mort de Costa. Foto: Europa Press

L'actriu Daniela Costa, reconeguda per la seva participació en sèries com Al salir de clase i Mis adorables vecinos, ha mort als 42 anys en circumstàncies encara desconegudes. Aquest tràgic succés arriba tot just una setmana després de la sobtada mort de la també actriu Itzia Castro, que va morir de forma sobtada.

L'actor Miguel Ángel Muñoz, company de Costa a Mis adorables vecinos i amic íntim seu des d'aleshores, va ser qui ha donat la mala notícia. Amb paraules commovedores, ha expressat la seva incredulitat davant la situació i recorda els bons moments compartits durant la producció de la sèrie en què van coincidir.

En un missatge al seu compte de X, Miguel Ángel es va acomiadar de Daniela Costa: "No dono crèdit amb la vida. Ens ho passem molt bé fent 'MAV' junts… Descansa en Pau, Daniela Acosta. Familiars i amics més propers, us acompanyo al sentiment". Va acompanyar aquestes paraules amb dues fotografies de Daniela, una al costat de l'elenc complet de Mis adorables vecinos i una altra on apareix sola.