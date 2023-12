L'accés principal a la llibreria. Foto: Altaïr

El proper diumenge 17 de desembre es compleixen 44 anys del dia d' obertura de la llibreria Altaïr , una de les grans llibreries de referència a Barcelona especialitzada en guies, mapes i documentació per a viatges a qualsevol destinació .

Més enllà de tot el catàleg que ofereixen, Altaïr fins i tot té una revista pròpia, Altaïr Magazine, amb reportatges sobre possibles destinacions per a viatgers intrèpids.

Aquestes més de 4 dècades de cultura i viatges es podran celebrar aquest dissabte 16, ja que el local estarà tancat el diumenge 17.

Pep Bernadas, cofundador i ànima mater d'Altaïr, ha convidat tothom "a celebrar-ho amb nosaltres".



Per això, durant la jornada del dia 16, al Cafè d'Altaïr us esperen “a l'hora que vulgueu” per “brindar per seguir viatjant, coneixent i pensant el nostre món junts”.