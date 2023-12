La copla, cançó espanyola o cançó lleugera, que tots tres són gèneres connexos i íntimament relacionats entre si, han estat considerats sempre eines populars amb una finalitat purament recreativa i en bona mesura considerats per certs popes com a eines aviesament utilitzades durant el franquisme per a entreteniment de les masses quan l'origen dels seus anys d'esplendor cal cercar-los a l'etapa republicana i fins i tot a l'anterior. Algú va dir que una cobla era un text que desenvolupava un argument propi de novel·la en tres minuts, incloent-hi en aquest temps plantejament, nus i desenllaç. I, afegim pel nostre compte, incorporant, en molts casos, missatges gens banals. Una cosa que ja van tenir oportunitat de posar en relleu Manuel Vázquez Montalbán i, amb ell, altres analistes que van saber endevinar després de l'orpel de versos no exempts de qualitat literària i músiques enganxoses temes que, tractats d'una altra manera, haurien resultat interdictes o tabús.

Cinta Moreno, Salvador S. Sánchez i Joel Moreno, components de la Cobla de Wisconsin, han estat conscients de la capacitat desmitificadora, crítica, de vegades fins i tot demolidora, de tals cançons i han seleccionat alguns títols i evocat certs o certes intèrprets dels mateixos per engegar un itinerari teatral per la història recent del nostre país en forma d'espectacle de varietats. El resultat és “Cançons que acabin en fade out” que es presenta al Teatre Tantarantana.

La funció inclou un amplíssim repertori que va de “Paloma brava” a “S'ha acabat”, de Rocío Jurado a María Jiménez i altres tants i tants coplers que troben les seves sosies en els dos cantants de l'elenc -el tercer posa l'acompanyament musical amb guitarra elèctrica- i que emballen cada un dels títols seleccionats, de vegades interpretats fragmentàriament, amb cites d'autors que posen en relleu el seu context o interpreten el seu significat. Per tal de contextualitzar més adequadament cada moment, es caracteritzen amb elements de vestuari apropiats que apareixen i desapareixen successivament amb tota naturalitat.

El públic s'entreté amb aquest “revival” tan unit a les nostres pròpies vides i assumeix amb naturalitat aquests missatges que, tot i no ser gens subliminals, possiblement molts no van ser capaços d'advertir adequadament al seu moment.