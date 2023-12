Quan un text dramàtic es converteix en un clàssic contemporani? Bé, podríem dir que en el moment en què en un mateix títol concorren algunes -millor totes- d'aquestes condicions: haver estat traduït, representat a diversos països, refet al cap de cert temps i, més encara, en el cas d'haver estat traduït a imatge cinematogràfica. Requisits tots ells que reuneix “The shape of things” del nord-americà Neil LaButte que, en versió catalana i direcció de Marc Rosich, presenta la sala Versus Glòries amb el títol de “La forma de les coses”.

Torna aquesta comèdia romàntica quinze anys després d'haver estat representada ja a Barcelona coincidint a més amb la seva reposició a la capital britànica on havia estat estrenada. I en el nostre cas ho fa en aquest petit espai escènic hi cap la plaça de les Glòries on la proximitat amb què el públic viu l'acció dramàtica permet subsumir els espectadors en el seu desenvolupament, una possibilitat que Rosich ha sabut explotar al màxim amb astúcia i bon sentit.

Per als qui no hagin tingut ocasió d'acostar-se a aquest text direm que des d'un punt de vista argumental es pot classificar perfectament com una comèdia de parelles, en aquest cas no enfrontades entre si, sinó cadascuna amb les seves pròpies vivències, bé que en certs moments interconnectades. Però si anem més enllà caldria afegir que LaButte va voler anar més enllà de la pura i lògica tensió amorosa per suggerir-hi un tema de més entitat, com és el de la possible manipulació interessada que cal amagar després d'una relació sentimental i que ni té per què és necessàriament de caràcter econòmic, sinó que pot perseguir altres objectius

Rosich ha dirigit el moviment dels personatges aprofitant al màxim les característiques de la sala de manera que l'obres es desenvolupi amb un ritme sostingut en què el pas d'una escena a una altra, amb els consegüents canvis d'ambientació, són executats pels propis intèrprets a la vista del públic com un exercici més de la pròpia actuació. A destacar un disseny de llums de Daniel Gener molt apropiat que subratlla els personatges i elements principals de cada moment de la funció i una escenografia de Paula Font senzilla però suggerent i lluminosa.