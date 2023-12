“Bona tarda, vostè té l'entrada?” em pregunta una amable senyora asseguda, malgrat el rellent hivernal, en una cadira de ràfia col·locada al costat de la paret de l'immoble situat al carrer Ramon i Cajal 35, a l'exvila de Gràcia. Encara que no ho sembli, interlocutora exerceix com a taquillera en un dels més petits teatres de Barcelona, “La Casa dels Contes”, l'aforament del qual no arriba al mig centenar de cadires, encara que en casos de necessitat la pròpia directora de la sala Teresa Puig , podeu improvisar una fila addicional col·locant algunes cadires més. Tal com va passar a l'estrena d'El meu crim de Françoise Ozon.

Som molt conscient que l'actual vitalitat del teatre barceloní no només té expressió a les grans sales gestionades per empreses poderoses sinó, sobretot, a l'off Barcelona, en aquests locals minúsculs on es treballa amb mitjans modestíssims, però amb una il·lusió desbordant, com és el cas que ens ocupa. Doncs bé, amb l'ànim disposat a deixar-nos sorprendre, ocupem la nostra cadira de tisora per assistir a la funció programada que era la versió catalana de la comèdia del director francès esmentat, un text que la pròpia, Puig amb la col·laboració de Montserrat Guardia, ha traduït. “És estrena mundial” ens va informar amb tota circumspecció, després d'haver ofert una copeta de ratafia per celebrar l'esdeveniment i fer-nos entrar en calor.

La Casa del Contes funciona des de fa set anys en uns baixos que van ser abans celler i que l'esforç de Teresa Puig ha convertit en teatre la italiana amb teló corregut, efectes luminotècnics i un parvíssim pati de butaques en files escalonades que faciliten la visió dels espectadors. En aquest cas, de la comèdia d'Ozon, que és, almenys en aquesta versió local, un thriller humorístic amanit amb elements musicals en què intervenen María Colom (que a més d'interpretar, canta i toca el piano), Laura Sabaté, Jesusa Andany, Marius Hernàndez, David Aixalà, Josep Guerra, Berton Romero i Teresa Puig Sí, sí, vuit intèrprets! I això en una època en què molts tetars de postí no s'atreveixen a muntar espectacles amb més de tres o quatre actors o actrius… (la nòmina pesa horrors al compte de resultats)

Com que era festiu, hi va haver dues funcions; la nostra, la segona. I hem de dir que vam passar una estona molt agradable perquè l'obra era divertida, la traducció encertada, la interpretació excel·lent i la posada en escena molt adequada. Un resultat que val la pena posar en relleu per ressaltar l'esforç d'aquesta gent de teatre que fan possible aixecar -si escau córrer- el teló amb dignitat i vocació al molt teatral barri de Gràcia.