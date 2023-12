Disney perdrà el 2024 els drets d'autor de la versió original de Mickey Mouse a la pel·lícula Steamboat Willie de 1928, d'acord amb la llei de drets d'autor dels Estats Units , segons informa The New York Times.

Després de 95 anys de la creació del famós ratolí de Disney, els drets d'autor expiren el 2024. Quan es va llançar la pel·lícula i el producte de Mickey Mouse, la companyia es va assegurar els drets d'autor durant els 56 anys següents. Temps després, quan va finalitzar aquest període, la companyia va pressionar per estendre aquest període fins als 75 anys, cosa que va finalitzar en una batalla judicial que es va resoldre amb una pròrroga fins al 2024, segons aquest mitjà.

La informació assegura que Mickey Mouse va aparèixer per primera vegada a la caricatura en blanc i negre Steamboat Willie, realitzat per l'animador Ubbe Iwwerks, a petició de Walt Disney . La caricatura va ser pionera en animació pel seu ús de so sincronitzat, on els moviments a la pantalla corresponen a la música i els efectes de so, llançant una de les imatges més reconeixibles del cinema i la televisió.

A la pel·lícula de 1928, apareix un Mickey mut, el nas més allargat del qual s'assembla més al d'una rata, pintat amb uns ulls rudimentaris (sense pupil·les). Les versions posteriors del personatge segueixen protegides per drets d'autor, tal com destaca el mitjà americà, encara que afegeixen que en les properes dècades també seran de domini públic.

En definitiva, la fi dels drets d'autor de Steamboat Willie significa que el curt en blanc i negre es pot projectar sense permís de Disney . Tot i això, Disney ho va penjar gratis a YouTube fa alguns anys.