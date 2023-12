Deep Purple. Foto: Europa Press

El festival d'heavy metall Barcelona Rock Fest , que se celebrarà al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet del 5 al 7 de juliol del 2024, ha anunciat a les bandes Deep Purple, Parkway Drive i Europe.

També ha confirmat Michael Schenker, Blind Guardian, Stratovarius, Rhapsody of Fire, Ross the Boss, Wolfmother, Angelus Apatrida, Massiva Wagons, Celtica, Eclipse, Bourbon Kings, Covardes, Ktulu, Ankhara i My Own Ghost, segons han anunciat aquest divendres 22 de desembre.

A la vuitena edició, el festival torna al Parc de Can Zam de Santa Coloma, i anunciarà el 2024 la resta del cartell.