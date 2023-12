Lintèrpret. Foto. Wikipedia

L'actor sud-coreà Lee Sun Kyun, conegut pel seu paper a la pel·lícula guanyadora de diversos Oscar Paràsits, ha aparegut sense vida aquest dimecres 27 de desembre en un automòbil, setmanes després d'una investigació policial sobre suposat consum de drogues.

La Policia al principi va trobar Lee en el que creien que era un estat inconscient en un vehicle en un parc al centre de Seül cap a les 10.30 hores (hora local), després d'haver rebut una denúncia que havia escrit una nota de suïcidi i que el seu cotxe havia desaparegut, informa l' agència de notícies Yonhap.

L'actor havia passat per diverses rondes d'interrogatoris policials sobre sospites de consum de drogues, encara que ell va afirmar que el van enganyar i que no sabia què estava prenent. Va donar negatiu en diferents proves de laboratori, però la investigació va tenir una gran cobertura sensacionalista.

Dilluns passat 25, Lee havia presentat una sol·licitud per fer una prova de polígraf a l'Agència de Policia Metropolitana d'Incheon encarregada de la investigació, al·legant la seva innocència de nou.

Lee, de 48 anys, era un actor conegut al seu país abans de l'èxit mundial de Paràsits (2019), la pel·lícula de Bong Joon Ho que va obtenir quatre guardons als Oscars i va fer història com a millor film en llengua estrangera guanyadora del premi a millor pel·lícula. Va saltar a la fama a la sèrie de televisió Coffee Prince (2007) i va guanyar popularitat amb Behind the white tower (2007), Pasta (2010) i My mister (2018).