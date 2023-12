"José I hauria estat millor rei d'Espanya que qualsevol dels que van ocupar el tron després d'ell" va dir Ramón Madaula a la presentació d'Els Buonaparte, un text dramàtic del qual és autor i que, inspirat en la trobada que van tenir els dos germans, Napoleó i Josep, als voltants de Vitòria el 1808, després de la derrota de les tropes franceses a Bailen pel general Castaños, intenta establir un paral·lelisme entre dues personalitats fortament unides per llaços familiars però, alhora, tan diferents l'una de l'altra.

L'autor d'aquesta primera producció pròpia de la temporada del teatre Akadèmia subratlla l'existència entre els dos germans d'una relació complexa en què els llaços familiars, l'afecte que es professen i el respecte comú per una mare que ha estat testimoni escèptic de la seva imparable ascens es combina amb els interessos polítics de l'imperi que intenta construir Napoleó. Madaula imagina l'emperador com un monarca de nou encuny sorgit de l'entranya popular que, després de la convulsió revolucionària, pot assegurar la continuïtat dinàstica amb una legitimitat que no poden esgrimir les famílies regnants tradicionals.

Però, alhora, transforma el seu expansionisme en una forma d'europeisme avant la lettre, certament elaborat segons els interessos gals i, en definitiva, dominat per França. En aquest sentit, la invasió d‟Espanya no hauria respost tant al‟expressió d‟aquest propòsit quant a una raó molt més pragmàtica i immediata: la necessitat de respondre al‟actitud probritànica de Portugal. Aquesta política d'alts vols perilla per la precipitada sortida de Madrid de Josep I, cosa que provoca l'afanyat viatge de l'emperador i l'enfrontament amb el seu germà, a qui intenta fer entrar en raó i evitar que quedi, tal com sembla, com un covard que fuig al primer revés.

El diàleg transcorre en el transcurs d'una trobada íntima mentre els dos germans prenen un bany à poil -tots dos es lamenten de la inexistència d'un article d'higiene tan saludable a Espanya- amb la presència ocasional de l'esclau mameluc de l'emperador, un personatge que posa el contrapunt, descarnat i desllenguat per la tolerància del seu amo, del sentit comú davant dels somnis dels dos germans. I en la conversa sorgeixen agudes pinzellades de l'autor sobre l'opinió que mereixen a Napoleó aquests espanyols sarpastrostrosos, súbdits d'uns monarques indignes i esclaus de tota mena de prejudicis, però que han estat capaços d'infligir una derrota seriosa a les seves tropes, però que li dóna peu a incloure frases lapidàries com la que “els espanyols són un poble orgullós dels errors”. Queda, això sí, la incògnita d'un final desconcertant quan Madaula vol que els Bonaparte oblidin la seva funció imperial i la seva assumida vocació francesa per recordar els orígens insulars i fer un cant a la singularitat de Còrsega. O és un recurs intencionat que convida per aquests pagaments a una lectura diferent? Qui ho sap!

Silvia Munt ha dirigit amb mestria els tres intèrprets: Pau Roca i David Bagés en els rols dels dos germans Bonaparte i Oriol Guinart al d'esclau, menys discret del que es podria esperar en algú de la seva condició, que executa la seva servil tasca amb serietat demolidorament crítica. Tot plegat fa de “Els Buonaparte” un text interessant que en el seu joc dramàtic proposa una imaginativa relectura històrica i convida a pensar què hauria passat si Josep I hagués aconseguit consolidar la seva corona hispànica.