El circ és l'espectacle per excel·lència, el més antic en la història de la humanitat, i també una aposta permanentment renovada pel risc i la bellesa i una tradició associada a grans cites anuals –festes majors, Nadal, vacances–. Constitueix, a més, la forma de vida peculiar que fa del nomadisme una tradició transmesa de generació en generació com és el cas d'una família catalana, la dels Raluy, que va tenir continuïtat fins ahir mateix amb els germans Luis i Carlos i que, desapareguts tots dos, assegura la Rosa, filla d'aquest últim, que presenta a Barcelona el seu darrer espectacle titulat “Kirko”. Paraula que, segons ens diuen, significa cercle o anell i, en època romana, va ser un préstec del llatí a l'imperi oriental per designar els circs que els bizantins hi van construir també.

Kirk arriba a la ciutat comtal després d'una brillant gira per diverses poblacions de Catalunya i Balears i incorpora alguns números particularment remarcables. Tal l'actuació dels Germans Marton, virtuosos de l'equilibri a mà amb què fan increïbles piruetes el desenvolupament de les quals exigeix una força hercúlia i un perfecte domini del moviment. El mateix cal dir del Trio Barbara, en què destaca l'agilitat i elegància dels salts i equilibris sobre la barra russa d'Olga Mokahtsova, així com la tremenda categoria dels jocs ícars desenvolupats davant d'un públic expectant per Kimberley i Jillian, representants de la cinquena generació de la família Raluy.

Tot això i moltes altres actuacions vénen amanides i embastades amb la presència del pallasso italià David Vasallo, clown i, alhora, funàmbul, que actua en silenci, però la mímica del qual és molt més expressiva que la paraula. Les seves reiterades aparicions susciten sempre el somriure i la complaença de tots, nens i adults, aquests darrers convidats en un parell d'ocasions a coparticipar amb ell en sengles actuacions particularment memorables. Això sí, el Raluy respon als estàndards i valors del circ actual que ha prescindit completament de la presència d'animals.

A l'espectacle que es desenvolupa a la pista i sota l'envelat, cal afegir la presència d'un veritable museu a l'aire lliure amb l'exhibició de la col·lecció de carros històrics acuradament recuperats, rehabilitats i en ple ús pels artistes de la companyia, a més de molts altres elements i fins i tot una caixa de música tradicional com les que es troben sovint als Països Baixos. És justament en aquest paisatge on, al final de cada funció, els artistes abandonen la pista per saludar el públic a la sortida de la carpa, fotografiar-se amb nens i grans i, en definitiva, fer partícips tothom de la màgia de l'espectacle més antic del món.