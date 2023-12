All I Want for Christmas is you és probablement la cançó més famosa de Nadal. Des que Mariah Carey va llançar el hit el 1994, l'himne ha sonat a totes les parts del planeta, cosa que ha provocat que molta gent es pregunti quant ha guanyat gràcies a aquest èxit.

The Economist va afirmar l'any passat que Carey va guanyar uns 2,5 milions de dòlars només amb la reproducció d'aquest tema. A més, des que el va llançar, la cantant s'ha embutxacat la barbaritat de 72 milions de dòlars, distribuïts entre les reproduccions en plataformes digitals, les vendes del senzill en format físic, regalies i l'ús de la cançó en pel·lícules i sèries.

De fet, Forbes va ubicar Carey al lloc 21 de les cantants més riques del món el 2022. Tot i que la seva cançó nadalenca és potser la més reconeguda, no ostenta el títol de la més venuda. Aquesta distinció recau en Bing Crosby i el seu tema White Christmas . No obstant això, Mariah continua sent la indiscutible reina del Nadal.