Johns, al paper que la va catapultar a la fama. Foto: Wikipedia

L'actriu britànica Glynis Johns, coneguda per interpretar la mare dels nens a la pel·lícula Mary Poppins, va morir dijous passat 4 de gener als 100 anys, segons va fer públic el seu representant.

Johns va començar la seva carrera a la dècada dels 30 aconseguint la cúspide quan va interpretar Winifred Banks, la mare dels nens en aquesta popular pel·lícula infantil, que va estrenar Disney el 1964.

El seu mànager, Mitch Clem, va mostrar a The Guardian pesar per la mort de l'actriu. "Es va obrir camí a la vida amb intel·ligència, enginy i amor per la seva professió, cosa que va inspirar milions de vides", ha manifestat.

Més enllà de la seva interpretació de Banks, també va encarnar Desiree Armfeldt al musical de Broadway A Little Night Music, interpretació que el va fer guanyar un Premi Tony com a millor actriu.

En aquest últim paper, va cantar Send in the clowns, una cançó expressament composta per a ella per Stephen Sondheim.