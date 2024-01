Salvador Dalí

Catalunya és una terra molt prolífica pel que fa a art. Artistes com Antoni Tàpies, Salvador Dalí o Joan Miró, entre molts d'altres, han creat algunes de les obres més famoses de l'hostòria, però amb el pas del temps, els nous artistes han anat guanyant rellevància i els que tenen més impacte van variant.



Indubtablement, Jaume Plensa és l'artista català amb més impacte actualment. Les seves escultures i instal·lacions continuen sent sol·licitades per institucions i municipis de tot el món. Mentre que el Museu d'Art Modern (MoMA) només compta amb dues obres que es podrien considerar menors de l'artista, les cases de subhasta han respost a aquest interès en oferir peces, especialment escultures, que superen àmpliament els preus establerts.

Al maig de 2021, Christie's va vendre obres de la col·lecció de la filantropa i col·leccionista Sydell Miller, incloent una obra de Plensa, "Desplaçament II" de 2009. Amb un preu inicial de 250.000 dòlars, va aconseguir impressionants 587.500 dòlars.



És difícil trobar a l'àmbit internacional altres noms catalans contemporanis que generin tant d'interès entre els col·leccionistes. La fortuna que acompanya artistes com Tàpies o Plensa no sembla seguir, per exemple, figures del calibre de Joan Ponç o Albert Ràfols-Casamada , artistes apreciats pel col·leccionisme local.

Al juliol de 2007, una composició surrealista de Ponç es va vendre a Sotheby's de Londres per 5.040 lliures. Al març d'aquell mateix any, ia la mateixa casa de subhastes, "Els matadors" de Ponç van aconseguir només les 1.200 lliures, quedant significativament per sota del seu valor estimat al mercat.

Joan Hernández Pijuan és un cas a part. Cada cop que una de les seves obres arriba al mercat, la resposta és notablement positiva. Dos exemples recents d'aquesta tendència es destaquen a les subhastes de Christie's i Sotheby's. A la primera casa de subhastes, el 2011, l'oli "Paisatge blanc" del 2003 va experimentar un increment significatiu, passant de 25.000 lliures a 67.250 lliures, mentre que la tela "Xiprer negre" del 2002 va assolir les 51.650 lliures.

Cal no oblidar tampoc les figures antigues, com les ja comentades anteriorment, Joan Miró i Salvador Dalí, figures ja consagrades i sol·licitades tant per museus de tot el món com per col·leccionistes.

És important recordar que la valoració dels dos artistes es va disparar durant les seves vides. A més de la seva destacada obra, especialment en el cas de Dalí, van contribuir significativament a la difusió del treball entre galeristes, col·leccionistes i museus.

L'any passat va marcar una fita històrica per a Joan Miró gràcies a la seva obra "Dones, Lluna, Estrelles" del 1949, la qual va ser subhastada a Christie's de París per una sorprenent xifra de 20,7 milions d'euros. És rellevant destacar que aquesta peça va ser la principal protagonista de la venda.

Pel que fa a Salvador Dalí, el 2023 va tenir l'oportunitat de superar la seva pròpia marca amb “L'espectre de Vermeer” del 1934, que tenia un preu de sortida de 4 milions de dòlars. Tot i que s'esperava que arribés als 6 milions, finalment es va vendre per 4.860.000 dòlars.