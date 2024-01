Va morir als 64 anys.

El panorama musical espanyol lamenta la pèrdua de Miguel Ángel Sánchez Tenedor, conegut artísticament com a Morfi Grei, que va morir el 4 de gener passat als 64 anys. El vocalista de la icònica Banda Trapera del Río va sucumbir a complicacions derivades d'un trasplantament de fetge, segons va confirmar la seva família en un comunicat oficial, sol·licitant respecte i privadesa en aquest dolorós moment.

Morfi Grei, nascut a Melilla el 1959, va ser una figura destacada a l'escena punk espanyola i un referent de la contracultura musical. Al costat de Modesto Agriarte 'Tío Modes' i Juan 'Raf' Pulido, va fundar La Banda Trapera del Riu el 1976 a Cornellà de Llobregat, consolidant-se com una de les bandes pioneres del punk a Espanya.

La banda va debutar el 1979 amb l'àlbum homònim "Banda Trapera del Río", seguit de treballs destacats com "Guant de guillotina" (1993), "Mentemblanco" (1995) i, després d'un llarg parèntesi discogràfic, "Cremant el futur" (2019). La seva influència a l'escena punk va transcendir dècades i generacions.

Morfi Grei, apassionat del punk des de la seva joventut, va citar Lou Reed com una influència clau per a la seva incursió al gènere. A més de la seva destacada carrera amb la Banda Trapera del Río, va participar en diversos projectes musicals paral·lels, com Morfi Grei & Electroputas i Subtrabellos.

El multifacètic artista no només va deixar la seva empremta a la música, sinó també va incursionar en la literatura amb el llançament del llibre "Letras Pétreas" el 2012, una edició autogestionada que incloïa textos inèdits acompanyats d'il·lustracions de reconeguts artistes.

El 2015, Morfi Grei va explorar el món del teatre amb l'obra "Memòries d'un yonkie", escrita i interpretada per ell mateix i dirigida per Encarna Pastor. L'obra, basada en les seves experiències personals i musicals, va comptar amb la participació del guitarrista Pitu Parrado i la banda The Gorrions.

A més de la seva contribució a l'àmbit artístic, Morfi Grei va treballar incansablement durant més d'una dècada en un centre de desintoxicació, ajudant centenars de persones a superar les addiccions. El seu llegat va més enllà de la música, deixant una marca perdurable a la història del punk espanyol ia la vida d'aquells que el van conèixer.

L'any 2021 va marcar el 40è aniversari de La Banda Trapera del Río, i malgrat alguns inconvenients de salut de Morfi, la banda va continuar amb la seva gira commemorativa, reflectint la dedicació i la passió que Morfi Grei tenia per la música fins als seus darrers dies.

El segell Munster, que va adquirir els drets discogràfics de la banda el 2006, va expressar la seva tristesa per la pèrdua de Morfi Grei. Íñigo Munster, director del segell, va destacar el seu paper com una de les veus més concises i precises del moviment juvenil de barri obrer d?una època.

L'Ajuntament de Cornellà, on Morfi va donar el pregó de les festes del Corpus el 2010, també n'ha expressat la tristesa i ha enviat condols a la família i éssers estimats de l'artista.

Morfi Grei deixa darrere seu un llegat inesborrable en la història de la música punk espanyola i serà recordat no només per la seva contribució musical, sinó també per la seva dedicació a ajudar els altres i el seu impacte en múltiples facetes artístiques.