L'emotiu comiat culminarà al Pirata Beach Festival de Gandia, on el grup va iniciar el seu camí el 2014 amb el llançament del seu primer èxit, 'Estiu'. EP

La banda gandienca Zoo ha anunciat aquest diumenge, a través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials, que s'acomiadarà dels escenaris després de deu anys de música en valencià des que el 2014 publicaran el seu primer hit 'Estiu'.

Un adéu que la banda farà després d'una petita gira de només deu concerts --un per cada any de vida del grup-- i que acabarà on tot va començar, a Gandia (València), al Pirata Beach Festival.

D'aquesta manera, oferiran nou concerts més, que arrencaran al març, a les sales La Riviera de Madrid o Garatge Beat Club de Múrcia i els festivals el Telecogresca (Barcelona), Primavera Trompetera (Xerès de la Frontera), Iruña Rock, Zeid Fest (Bilbao), Candeloira (Lugo), Viñarock, Sensenom Festival (Mallorca), Alterna Festival (El Bonillo).

Al vídeo de més de dos minuts el 'monet', símbol del grup, apareix en diferents escenaris fins a trobar-se amb 'Panxo' --com es coneix Toni Sánchez, la cara més visible de la banda-- a qui dirigeix un gest de comiat. Al final, apareixen dues dates: '2014-2024' ia la publicació una paraula 'ADÉU'.

Des del 2014 i aquell "Cau la calor a la Safor, bomba el ritme", ha actuat en nombroses localitats valencianes, així com en escenaris d'Extremadura, Astúries, Aragó, Galícia, Andalusia o Castella-la Manxa amb la seva gira 'Panya' i el Wizink Center de Madrid i el Palau Sant Jordi de Barcelona, en què milers de persones van acompanyar el grup al tancament de la seva gira 'Llepolies'.

Així mateix, han viatjat fins a països com França, Polònia, el Japó, Alemanya, Hongria, Anglaterra, Suïssa, Bèlgica i Palestina.