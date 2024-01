Un detall del cartell d'Oppenheimer

Oppenheimer , amb 5 premis, ha estat la gran vencedora a la 81a edició dels Globus d'Or imposant-se a l'altra gran favorita, Barbie, que només es va emportar 2 dels 9 premis als quals estava nominada.

Entre les sèries la triomfadora va ser Succession, que es va alçar amb 4 mitjans amb la seva última temporada, i també van brillar The Bear en comèdia i Bronca en minisèries. La gala es va celebrar a l'escenari habitual dels Globus d'Or, l'hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, Califòrnia, i va estar conduïda per l'actor i còmic Jo Koy. Va ser la primera edició dels guardons des que el juny del 2023, i després de diversos anys de polèmiques relacionades amb la manca d'ètica i l'absència de diversitat en els seus membres, l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood es dissolgués i vengués els drets de explotació de la gal·la a Dick Clark Productions, propietat d'Eldridge Industries.

Aquest canvi d'organització va comportar diverses novetats als guardons, com l'ampliació a sis als nominats a cada categoria i la creació de dos nous premis: millor monòleg de comèdia, que va ser per a Ricky Gervais per Armageddon, i millor èxit cinematogràfic i de taquilla , un guardó que va ser per a Barbie , la pel·lícula més taquillera de l'any amb més de 1.440 milions de dòlars de recaptació.

La cinta de Greta Gerwig, que partia com la més nominada amb nou candidatures, es va quedar només amb aquest reconeixement i el de millor cançó original, que va ser per al tema What was I made for? de Billie Eilish O'Connell i Finneas O'Connell.

La cara del Barbieheimer, el fenomen que va sacsejar la taquilla aquest estiu, va ser per a la cinta de Christopher Nolan, que es va emportar cinc premis. Entre ells el de millor pel·lícula dramàtica i millor director per al cineasta britànic, que després de sis nominacions es va alçar amb el seu primer Globus d'Or. En el seu discurs, Nolan va recordar el seu "estimat amic" Heath Ledger, l'actor mort just després de rodar a les seves ordres 'El cavaller fosc' i en nom del que va recollir aquest guardó el 2009 per la seva interpretació com a Joker.

El protagonista d' Oppenheimer , Cillian Murphy, es va emportar el Globus d'Or al millor actor dramàtic i en el seu discurs va agrair al "visionari" Nolan la seva confiança "durant 20 anys i sis pel·lícules", mentre que el premi al millor actor de repartiment va ser per Robert Downey Jr. que es va alçar amb el seu primer Globus d'Or per la seva encarnació del polític Lewis Strauss. A més, el compositor Ludwig Göransson va aconseguir el Globus d'Or a la millor banda sonora.

També va ser una gran nit per a Pobres criatures de Yorgos Lanthimos, que es va emportar el premi a la millor comèdia o musical donant la sorpresa davant la gran favorita en aquesta categoria, Barbie , i per al seu protagonista, Emma Stone, que va aconseguir el guardó a la millor actriu en comèdia o musical.

També amb dos Globus d'Or va ser reconeguda Els que es queden . La cinta d'Alexander Payne va ser guardonada amb el premi al millor actor en comèdia o musical per a Paul Giamatti i millor actriu de repartiment per a Da'Vine Joy Randolph. Lily Gladstone va ser reconeguda com a millor actriu protagonista en drama pel seu paper a Els assassins de la lluna , donant a la cinta de Martin Scorsese l'únic dels set premis als quals estava nominada.

El Globus d'Or al millor guió va ser per a Justine Triet i Arthur Harari per Anatomia d'una caiguda , cinta que també va aconseguir el premi al millor film de parla no anglesa, categoria en què l'espanyola La societat de la neu de Juan Antonio Baiona estava entre les nominades. El noi i l'agró de Hayao Miyazaki va ser premiat com a millor film d'animació.