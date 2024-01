Foto: L'Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet ha tancat el programa d’activitats de Nadal amb un balanç molt positiu, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat dels espectacles i propostes oferts. Sota el lema “Ja arriba l’escalfor de Nadal”, l’Ajuntament, entitats de la ciutat, associacions de comerciants i mercats municipals han organitzat més de 150 activitats que han arribat a tots els barris.

L’acte d’encesa dels llums va donar el tret de sortida a un mes de desembre carregat d’activitats culturals, lúdiques i solidàries que han omplert els carrers, les places i els equipaments municipals.

Enguany, als quatre grans espais temàtics de la ciutat s’hi ha accedit mitjançant reserva d’entrada. Per fer-ho, durant les primeres 48 hores, s’ha prioritzat l’accés a la ciutadania empadronada a la ciutat. Per a cada sessió, però, s’han habilitat cues sense reserva per a tots els actes, excepte per a la Fàbrica de Joguines, que no ho permet per l’aforament reduït del recinte. A més, s’ha facilitat el retorn d’entrades en el cas que no es pogués assistir a l’espectacle.

Així, 73.904 persones han gaudit d’aquestes activitats: 18.251 persones, al Circ de Nadal, instal·lat al carrer de la Feixa Llarga amb la travessia Industrial; 19.642 persones més, al Campament Reial, al parc de les Planes; 11.984, a la Fàbrica de Joguines,a Can Trinxet; 14.275 més, a la Fàbrica de Caramels, al parc de la Marquesa i Torre Barrina, i 9.752, al Jardí dels Desitjos, que enguany estrenava emplaçament al parc de Can Buxeres. L’assistència global a les activitats s’ha incrementat en un 17 % respecte a l’any passat.

Durant la cavalcada, més de 70.000 hospitalencs i hospitalenques van donar la benvinguda als Reis Mags. La desfilada va ser una oda a la diversitat i a la convivència i durant el trajecte es van llançar 4.500 quilos de caramels i es van repartir 400 quilos de carbó.

Pel que fa al pessebre institucional que s’instal·la al vestíbul de l’Ajuntament, enguany ha rebut 13.380 visites, 1.173 més que l’any passat. El pessebre, realitzat de manera artesanal, és obra de Miguel Romero i Carlos Buj.