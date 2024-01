L'odissea de tants milers de republicans espanyols que van fugir del seu país com a conseqüència de la guerra civil va tenir diversos finals. Molts es van veure abocats a nova tragèdia, si no a la mort, per les pèssimes condicions dels camps de refugiats francesos als Pirineus Orientals; per a altres va haver-hi sortides més o menys assenderejades. I n'hi va haver que van tenir molta sort, com va ser el cas dels més de dos mil que van poder embarcar al paquebot Winnipeg rumb a Xile en una operació de rescat organitzada pel llavors cònsol d'aquest país a París, el poeta Pablo Neruda. Al voltant d'aquesta epopeia Laura Martel va escriure una novel·la gràfica que ha estat reconvertida en muntatge escènic amb el títol de Winnipeg, el vaixell de Neruda i que, dirigida per Norbert Martínez, cobreix durant el mes de gener la programació dels dos primers dies de la setmana al Teatre Poliorama.

L'autora personalitza la peripècia d'aquest nombrós grup d'exiliats en un pare que fuig d'Espanya acompanyat de la seva filla petita i tots dos aconsegueixen sobreviure a l'exili ia la reclusió concentracionària per, després de passar per Elna, desplaçar-se fins a París i aconseguir passatge per viatjar Nou Món. Al llarg d'aquesta aventura hi viuen nombroses peripècies que es tradueixen en un muntatge escènic que, havent de compatibilitzar l'espai amb l'obra principal en cartellera, és auster, encara que no exempt de certa complexitat. En aquest context es mouen Laia Alberch, Laura Maria González, Martí Salvat i Edu Tudela als quals correspon interpretar-ne dos als protagonistes i els altres a una enorme varietat de personatges. I si bé és fonamentalment un text parlat, hi ha també algunes cobles de les que es van popularitzar durant la contesa als fronts de batalla i no falten de tant en tant que efectes sonors o especials que contribueixen a situar adequadament en situació l'espectador.

El que al principi hauria pogut semblar un espectacle senzill resulta ser un muntatge força complex per la variació d'escenaris imaginats, cosa que obliga a un moviment escènic constant, per cert, molt ben coordinat, i en què els quatre intèrprets es mouen amb total soltura i parlen, canten o fins i tot salten quan cal.

Winnipeg, el vaixell de Neruda constitueix una agradable sorpresa no només per la frescor del relat sinó, sobretot, pel missatge que porta implícit: una crida a l'esperança quan sembla que les adversitats la fan inimaginable. I encara més: subjau amb una clara claredat un exprés testimoni d'agraïment tant a la persona de Neruda, com al poble xilè en general que va acollir els refugiats espanyols amb il·limitada generositat.