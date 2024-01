La jove cantant, en un videoclip. Foto: Europa Press

Chanel Terrero publica aquest divendres 12 de gener el seu primer disc, Agua, en què figura la seva cançó estrella, SloMo, amb què va aconseguir el 2022 el tercer lloc a Eurovisió amb 459 vots, el millor lloc per al país al festival dels darrers 27 anys.

"Des que tinc ús de raó, he rebut racisme i ho segueixo rebent", ha reconegut en una entrevista amb Europa Press.

Tot i això, Chanel afirma que prefereix quedar-se amb el positiu. "Sento molt de prop l'afecte de la gent. Quan surto al carrer sempre se m'acosten persones a dir-me coses molt boniques. Ho agraeixo un munt. És molt bonic per a mi perquè és com que m'omple la benzina", assegura.

Durant l'entrevista, l'artista repeteix diverses vegades la paraula hate (odi) o paraules com "crueltat" o "tirania". Per exemple, Chanel esmenta que té una "llista negra" de persones que li han fet mal i que "públicament es van unir a aquesta bola d'hate" que va rebre després de guanyar el Benidorm Fest 2022. "La meva manera de reivindicar aquesta llista és que aquestes persones tenen retirada la meva salutació o directament estan esborrats de la meva vida", ha assenyalat.

Sobre això, afegeix que va ser "molt heavy " tot el que va viure durant el Benidorm Fest i abans del seu bon resultat a Eurovisió. També assenyala que el que menys li agrada de la indústria és la "tirania" que hi ha al voltant. "A vegades no ens adonem que som humans i que tenim milions de capes i sentiments i som molt cruels", apunta.

Sobre el seu pas pel Benidorm Fest , on va competir amb artistes com Rigoberta Bandini, Tanxugueiras o Rayden, Chanel nega que hi hagi una competència "negativa" i atribueix que el públic fos "molt cruel i molt tirà". "Per mi el públic va ser molt tirà i molt cruel, però a dins es va endur tot força bé", afirma.

En aquest context, l'artista recorda que ha patit amenaces de mort després de guanyar el Benidorm Fest 2022 i afegeix que no té “por” a possibles crítiques per la seva música. "Sento que he donat la meva millor versió, estic molt orgullosa amb aquest disc, estic sobretot molt il·lusionada, tinc moltíssimes ganes de tot el bonic que ve. Per a gustos colors, hi haurà gent que no li agradarà i és súper lícit, mentre que no es passi la barrera de la manca de respecte o de la violència”, comenta.