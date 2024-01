Cruise seguirà sent Pete "Maverick" Mitchell. Foto: Europa Press

Tom Cruise continua amb una de les seves sagues més estimades. I és que Paramount Pictures ha posat en marxa Top Gun 3 després de l'aclaparador èxit de la primera seqüela el 2022.

Tal com ha informat Puck , la companyia està treballant en una nova entrega de la franquícia d' acció . El guió ja està sent escrit per Ehren Kruger, que va ser un dels encarregats del de Top Gun: Maverick. A més, el director del film, Joseph Kosinski, també tornaria a la tercera cinta.

De moment, la sinopsi de Top Gun 3 es manté en secret, encara que la font assenyala que el pla de Paramount és reunir Tom Cruise de nou amb els joves Miles Teller i Glen Powell, que ja van coprotagonitzar Maverick.

Al principi, es podria assumir que l'estudi ha decidit posar en marxa el projecte per no perdre Cruise després del seu recent acord no exclusiu amb Warner Bros. No obstant això, el cert és que Top Gun 3 portaria en desenvolupament des de finals de tardor de 2023.

Tot i que Top Gun es va estrenar el 1986, la seva seqüela no va arribar fins al 2022. La cinta es va enfrontar a un panorama difícil en què la indústria encara patia les seqüeles de la pandèmia de COVID-19. Tot i això, va ser un èxit rotund tant de crítica com a taquilla. El film va recaptar 1.495 milions de dòlars.

Es va convertir en la segona pel·lícula més taquillera de l'any, només superada per Avatar: El sentido de l'aigua, que es va estrenar mesos més tard. Fins i tot Steven Spielberg va lloar Top Gun: Maverick i va assegurar que havia salvat el negoci de les sales de cinema. Per això, el tercer lliurament era un pas lògic per a Paramount i per a Cruise.

En qualsevol cas, Top Gun 3 trigarà a arribar als cinemes. Actualment, l'actor està treballant a Missió Impossible: Sentència mortal - Part 2 , cinta que el mantindrà ocupat durant molts mesos fins a la seva estrena el 23 de maig de 2025. A més, fruit del seu contracte amb Warner, podrien sorgir més projectes abans d'embarcar-se de nou a la saga d'avions.