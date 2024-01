Vivim en un món canviant, capaç de variar copernicanament usos i costums ancestrals que semblaven inamovibles. Així la mort, que ha donat lloc a la nostra cultura a cerimònies caracteritzades per la tristesa de la seva litúrgia i la fredor dels recintes funeraris. Però aquesta realitat, que ha variat poc durant molts segles, està experimentant una certa tendència a l'evolució, cosa que, per altra banda, no és gaire estranya en altres cultures en què el comiat d'un ésser estimat pot donar lloc a una trobada dels seus afins en certa mesura festiu.

Mariana Pla i Ester Verdugo han volgut assumir aquesta tendència que comença a detectar-se a la nostra pròpia societat i el materialitzen amb una visió còmica i esperpèntica al sainet “Gràcies per tot”, que presenten a la Sala Fènix. L´existència d´una empresa funerària innovadora dóna peu a l´oferta d´una nova litúrgia de l´ofici fúnebre que es programa de forma alegre per tal de convertir el comiat en una celebració desproveïda de plor. Per fer-ho i com a punt de partida s'utilitza un audiovisual d'Alba Rubió que constitueix el vídeo promocional de la nova funerària on s'explicita, amb les eines pròpies d'un màrqueting agressiu i imaginatiu, aquesta proposta nova i revolucionària. Al nostre modest entendre, el més encertat de la funció.

Segueix després, un cop ficats en matèria, el que poguéssim anomenar l'acció dramàtica del sainet o més aviat joguina còmica en què les dues actrius, convertides en empleades de la funerària, lidien amb l'amenaça de perdre'n una la feina i de competir amb l'altra per evitar-ho, així com assumir com a subjecte jacent de la jornada amb la seva amiga Rita. Dues situacions que donen peu a gags despendolats que tracten de suscitar el riure de públic, cosa que aconsegueixen més d'un cop gràcies a l'esforç interpretatiu i canor -ja que també interpreten amb bona veu diverses cançons- de les dues actrius que han estat dirigides per Alejandra Jiménez Cascón.