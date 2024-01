La seva partida deixa un buit a la indústria i un record inesborrable entre col·legues i seguidors. EP

El periodista Miguel Barroso, exsecretari d'Estat de Comunicació durant el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, ha mort aquest dissabte als 70 anys a causa d'un infart, segons ha informat el diari 'El País'.

Actualment, el periodista exercia de membre al consell d'administració de Grupo Prisa des del passat 27 de juny de 2023. Nascut a Saragossa el 1953, Barroso es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona i també en Filosofia i Lletres (especialitat Història Moderna i Contemporània) a la mateixa Universitat.

Després d'exercir el periodisme a diversos mitjans, entre ells El País, la seva activitat professional ha continuat sempre enfocada a l'àmbit de la Comunicació.

A més, va desenvolupar treballs de consultoria sobre mitjans de comunicació a diversos països de l'àmbit iberoamericà per encàrrec d'Hispasat i va exercir més tard responsabilitats al Grup Fnac, on va dirigir el llançament de l'ensenya a la Península Ibèrica i va exercir com a CEO de la filial espanyola i després com a director internacional per a la Comunicació i el Màrqueting a la seu internacional del Grup a París.

Posteriorment, Barroso va ser secretari d'Estat de Comunicació durant els dos primers anys de presidència de Rodríguez Zapatero (2004/2005). Seguidament va exercir com a director general de la Casa d'Amèrica, després de ser designat per consens per les tres administracions de signe diferent que componen el Patronat de la Institució: Govern, Comunitat de Madrid i Ajuntament.

La darrera dècada ha estat lligat al grup mundial de comunicació i màrqueting WPP. Primer com a conseller delegat de l'agència de publicitat Young&Rubicam a Espanya, per després ocupar el lloc de director de desenvolupament de WPP per a Centreamèrica i Carib amb base a l'Havana; i finalment, com a director de WPP Spain.

De la seva faceta com a escriptor destaca la coauturia d'un llibre de cròniques periodístiques, Crónicas Caribes, i la publicació també dues novel·les: Clarejar amb formigues a la boca i Un assumpte sensible. Finalment, ha fet diverses traduccions a l'espanyol des de l'italià i el francès de volums de Geografia, Sociologia i Filosofia.