Álvaro Retana es va publicitar com “el novel·lista més maco del món”, cosa que va atribuir a una desconeguda Misha Darrys, però que José Martínez Rubio atribueix al mateix interessat en el seu assaig “El franquisme contra Álvaro Retana” (Renaixement), obra en què analitza l'obsessió que va tenir el règim anterior per impedir la continuïtat literària d'aquest escriptor que va guanyar fama durant el primer terç del segle XX com a prolífic autor de narrativa eròtica -més de cent obres publicades 1913 i 1936- i així mateix de populars cuplets “Vine i veuen o “Les tardes del Ritz, entre molts altres). El també escriptor Luis Antonio de Villena ho ha arribat a considerar com “l'àngel de la frivolitat”, encara que, segons Martínez Rubio, “sempre es van aglomerar de la celebritat conquerida potser com a forma de contrarestar el prestigi que se li negava”.

Temes com la infidelitat matrimonial, la prostitució, l'homosexualitat, el poliamor, el consum indiscriminat d'estupefaents i, en general, la llibertat sexual sense lligams, van estar presents en una obra literària que va donar lloc a infinitat de títols publicats en general en edicions de baix cost destinades al consum popular. Ell sempre es va defensar argumentant que exposava realitats que no intentava justificar ni compartia com a autor pel que, segons el citat investigador, “la calculada ambigüitat d'Álvaro Retana no concernia només la seva sexualitat, sinó també la posicions morals, ja que no dubtava en atacar els mateixos plaers que evocava a les seves narracions”.

Treballador infatigable va ser “a més de novel·lista galant, articulista en diaris i revistes, compositor i lletrista de cuplets i espectacles de varietats, dissenyador de figurins per al teatre, aficionat i actor ocasional al món del cinema, crític i assagista al món de l'espectacle ”. I per si això no fos suficient, funcionari del Tribunal de Comptes, a l'oficina del qual acudia puntualment fins que va ser destituït primer per la República en temps de la guerra civil i després pel franquisme, que només el va rehabilitar molts anys més tard per jubilar-lo seguidament .

Aquesta activitat li va costar nombrosos desgustos i va patir presó durant la dictadura de Primo de Rivera i dues llargues penes de presó durant el franquisme (1940-1944 i 1945-1948) i això gràcies al fet que li va ser commutada una pena de mort que li va ser dictada el 1939 per una imprudent carta enviada un any abans al cap del SIM republicà sol·licitant se li adjudiqués la custòdia de certes peces litúrgiques per al seu gaudi particular (“una custòdia gran per incrustar-li d'una banda un rellotge i de l'altra un retrat de la Chelito , un calze per posar res roses amb els colors de la bandera republicana, una imatge del nen Jesús per vestir-lo de milicià amb el seu fusell a l'espatlla”.

El seu alliberament no va suposar la recuperació de l'activitat literària ja que entre el 1948 i el 1970, en què va morir, la censura només li va autoritzar setze obres, qüestió que constitueix la part principal de l'estudi de Martínez Rubio que ha investigat a l'Arxiu d'Alcalá de Henares els 72 expedients que es van instruir a aquest efecte i reprodueix els informes dels censors, molts dels quals són religiosos professos. "La censura -diu- es va mostrar implacable amb Álvaro Retana" i això tot i que va intentar suavitzar temes, canviar títols i amanir textos amb elogis del franquisme "amb la desimboltura de l'autor que canvia d'idea com de calçotets". Per això entén que "en moltes ocasions els judicis dels lectors (entengueu-vos censors) se centraven més en la figura de l'autor que en la seva possible escriptura".

El seu salvavides econòmic va ser, en això anys difícils, la resurrecció del gènere ínfim a partir de l'estrena el 1957 de “El último cuplé”, que va permetre recuperar moltes de les seves cançons i percebre els drets d'autor corresponents. Bona falta li feia a aquell escriptor del qual Martínez Rubio dubta que fos republicà i encara menys partidari del Front Popular, el govern del qual li va confiscar durant la guerra les seves propietats, però al qual el franquisme no va perdonar mai ni la seva vida llibertina, ni la seva procacitat literària .