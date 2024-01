El Palau Balaña, a tocar de l'Estació de Sants de Barcelona, està tancat. Foto: Google Maps

El cas del Comèdia de Barcelona ha estat el darrer cinema que ha tancat les portes recentment (ho va fer diumenge passat 14 de gener), però això no deixa de ser una gota en un oceà; els darrers anys, cada vegada més sales han anat baixant les persianes, principalment a la capital de Catalunya (que concentra un bon nombre d'elles) com a la resta del territori.

A falta que l'Idescat actualitzi les dades del sector (ho va fer per darrera vegada el 2021 ), el degoteig de tancaments és evident; el 2017 al conjunt de Catalunya hi havia 138 sales, mentre que fa 3 anys (ja en plena pandèmia), el nombre havia baixat a 132... però si s'amplia el focus es pot veure que Catalunya va perdre 100 cinemes entre el 2000 i el 2020.

Després del tancament del Comèdia (el primer del 2024), hi ha altres sales que estan en risc; és el cas del multicines de Calafell (Baix Penedès), declarats espai d'interès social el 2020... però que des de fa uns mesos la seva continuïtat està en risc.

Barcelona també va perdre el cinema Icaria Yelmo a l'estiu de l'any passat (un que destacava per la seva aposta per les pel·lícules en versió original) després de pràcticament 3 dècades en un dels centres comercials de la zona de la Vila Olímpica... que també va acabar tancant .

Aquesta tendència de tancaments , accentuada en les darreres dècades , ha causat que hi hagi algunes comarques on no hi ha cap sala de cinema en funcionament ; l' Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Segarra i el Pla de l'Estany fa anys que no brinden aquest servei als veïns que viuen a les seves ciutats i pobles, fent que hagin de viatjar a ciutats i capitals properes si en volen veure algun estrena.

REINVENTAR-SE O SEGUIR MORINT

Davant d'aquesta disjuntiva, les sales han de triar entre reinventar-se o continuar morint, ja que cada vegada menys gent hi acudeix de manera regular, argumentant que el preu que s'ha de pagar és alt. I si no només es compra l'entrada, sinó que es vol consumir alguna cosa del que es ven (colometes o llaminadures), el preu es dispara encara més. I si se'n va en família, encara més.

Així, moltes s'han fixat en allò que triomfa: les plataformes de streaming i han optat per, en la mesura del possible, replicar (o copiar) la seva estratègia. D'aquesta manera, s'han començat a crear opcions com a elements de fidelització a algunes de les cadenes que operen les sales.

Així, en el cas de Cinesa , per 15,90 euros al mes, els subscriptors poden gaudir dels seus cinemes tant com vulguin i puguin... el que és més barat que la quota de Netflix.

De la mateixa manera, a la tardor, des de fa anys, les sales que ho volen participen a la Festa del Cinema , en què es posen a la venda entrades a preus econòmics durant 4 dies per atraure més espectadors. A la penúltima edició, al conjunt d'Espanya, es van comptabilitzar 1,3 milions d'espectadors en només quatre dies, cosa que representa un increment del 82,2% en comparació amb fa 2 anys.